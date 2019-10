Dos detinguts més pels aldarulls d'ahir a la nit a Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove i un menor d'edat per la seva presumpte relació amb els aldarulls que dimecres a la nit es van viure al centre de Manresa. Segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra, se'ls ha detingut per danys, atemptat a l'autoritat i desordres públics.

Els dos nois han estat arrestats poc després de la una del migdia a la zona de la rotonda del cementiri. Allà els estudiants s'hi han adreçat després de la manifestació que aquest matí havia convocat el SEPC i que s'havia donat per dissolta a la plaça Major després de la lectura d'un manifesta. Tot i això, un grup molt nombrós han decidit avançar cap a la caserna de la Guàrdia Civil, que estava blindada pels Mossos d'Esquadra. Allà, alguns joves han llençat objectes contra la policia i després s'han dirigit pel carrer Francesc Moragas cap a la Congost. Un cop han arribat allà, els estudiants han anunciat la intenció d'anar cap a la plaça Catalunya i després que tothom anés cap a casa seva, però s'han trobat amb els Mossos d'Esquadra que han bloquejat el Pont Nou i només hi deixaven passar alguns vianants que clarament no eren estudiants.

Tot i això, mica en mica, els joves han anat marxant i ha estat quan ja quedava un grup molt reduït quan s'han practicat les dues detencions. Ahir, ja es va va detenir una persona, major d'edat per desordres públics i danys pels fets que van succeir a Manresa la nit de dimecres, quan es va aixecar una barricada amb contenidors, que van acabar cremant a la carretera de Cardona després d'una protesta a la caserna de la Guàrdia Civil.