Unes dues mil persones inicien a Manresa la segona etapa de la Marxa per la Llibertat

Tot i que amb mitja hora de retard, uns 2.000 participants han iniciat aquest matí des de Manresa la segona etapa de la Marxa per la Llibertat. Els manifestants han abandonat la zona del Congost de la capital bagenca, on alguns d'ells han fet nit, i ja caminen ferms en direcció a Sant Quirze del Vallès, punt i final d'aquesta jornada.

La marxa ha arrencat a dos quarts de nou del matí, més tard del previst i amb una temperatura poc agradable. La caminada s'ha iniciat al Passeig de Sant Joan amb la presència de gent de totes les edats i ha enfilat cap al Passeig del Riu.

El recorregut d'aquest dijous serà per la C-55 fins a Sant Vicenç i llavors s'entrarà a l'autopitsa C-16 per arribar a Vacarisses, on es farà una aturada per dinar. La segona etapa de la Marxa per la Llibertat tindrà 40 quilòmetres i la columna que ahir ja va arrencar des de Berga i avui ho ha fet de de Manresa s'unirà amb la columna provinent d'Osona.

Elisenda Paluzie, president de l'ANC, era al Congost aquest matí. Paluzie realitzarà un tram de la caminada al costat dels manifestants.

En declaracions a Regió7, ha afirmat que existeix preocupació per la situació que s'està vivint al país i ha enviat dos missatges: "Estem molt preocupats per la situació i pels ferits, alguns de gravetat. Volem donar dos missatges: un a l'estat, principal responsable d'aquesta violència. Quin exemple està donant als joves de 20 anys, en plena formació política, amb líders gran defensors de la no violència condemnats a presó per sedició? L'altre missatge als independentistes: l'1-O va tenir èxit perquè hi havia un projecte polític, ara si no es recupera una unitat de projecte i es defineix un horitzó, no es podrà canalitzar. Sense resposta política la mobilització popular acaba faltada", ha explicat.