Els estudiants de Manresa tornen a sortir al carrer per «tombar la sentència i aturar la repressió»

Els estudiants manresans no descansen en les seves protestes de rebuig a la sentència del Suprem i en contra de la repressió. Per quart dia consecutiu els joves s'han reunit per manifestar-se i mostrar el seu malestar pel centre de la ciutat.

Aquest cop la marxa s'ha iniciat a Crist Rei a les 11 del matí i ha circulat pels carrers de Manresa. Uns 500 joves amb banderes independentistes realitzen càntics reivindicatius. La marxa l'encapçala una gran pancarta amb el lema «Tombem la sentència aturem la represssió».

Després de dirigir-se cap a la plaça de la Reforma, els manifestants han girat bruscament i han anat cap a la plaça Major al crit de «Els carrers seran sempre nostres»