El Kursaal i el Casino esdevenen el millor escenari per a una sessió de fotos de moda

Les persones que ahir van passar pel primer tram del passeig de Pere III de Manresa van topar amb una activitat singular al Casino i al Kursaal. Ambdós espais es van convertir en l'escenari d'una sessió fotogràfica de la roba per a la nova temporada de la botiga manresana Iglesias Moda. Els models van lluir divuit looks que van necessitar un dia sencer de feina per quedar resumits en 3.000 fotografies i en sis hores de vídeo. En alguns hi van participar noi i noia i en d'altres dos nois i dues noies.

Valentí Iglesias, propietari i ànima del negoci, explicava que l'objectiu de la sessió era «fer un superaparador en moviment. Triem els looks que ens agraden més de la botiga i els posem en escena. Són looks exclusius, amb una bar-reja de marques única». A quarts d'11 del matí, al pati del Kursaal, la temperatura convidava a vestir-se amb la roba d'abric que lluïen els models Judit López i Miquel Rial. Ella, amb vestit de tons granatosos d'una casa francesa i abric camell acabat a mà. Ell, amb indumentària coordinada amb la de la model amb tons camell i blau marí.

El material resultant es difondrà a les xarxes socials, a la televisió local i en aquest diari; es projectarà a la botiga i s'enviarà a la clientela. Iglesias destacava que el treball previ «ens ajuda a tot l'equip de la botiga a esforçar-nos». En total, la sessió va moure una dotzena de persones. La roba estava penjada en tres penja-robes en un racó del vestíbul del teatre, on també hi havia la resta d'articles necessaris per compondre els looks.

Pel que fa a la selecció dels escenaris, Iglesias explicava que «la botiga és manresana i ens agrada molt aprofitar els espais de la ciutat. En vam fer una en un pati interior que hi ha a Joguines Valls que és molt maco; a la terrassa del Sielu, a la seu del Col·legi d'Arquitectes [la casa Lluvià]. I l'any passat vam anar a la Buresa i a la plaça de Sant Domènec. A l'estiu ens agrada buscar una mica de mar». Fan dues sessions l'any.

Pep Blancafort va fer les fotografies i Gemma Illa, el vídeo.