L'Ajuntament de Manresa rebutja els violents alhora que qualifica l'actuació dels Mossos de «desproporcionada»

El govern de Manresa ha fet públic un comunicat on rebutja i qualifica de «lamentables» els incidents «violents» ocorreguts a la ciutat aquest dimecres alhora que posa en dubte l'actuació dels Mossos d'Esquadra qualificant-la de «desproporcionada».

El consistori fa una crida a la ciutadania a participar de forma pacífica i no violenta en les mobilitzacions convocades en contra de la sentència i manifesta el seu «rebuig total a qualsevol expressió de violència vingui d'on vingui» i reitera «l'aposta per la defensa de les aspiracions polítiques per la via pacífica i no violenta» malgrat els moments d'excepcionalitat que viu el país arran de la sentència.

En referència als aldarulls que es van produir a la caserna dels Mossos un cop finalitzada la manifestació, amb la crema de contenidors i càrregues dels Mossos, l'Ajuntament els rebutja frontalment i qualifica els seus autors «d'una minoria que no representa en absolut el sentiment majoritàriament pacifista i no violent del moviment independentista».

Tot i això, l'Ajuntament de Manresa no culpa únicament als manifestants de la situació viscuda. El consistori manresà també apunta als Mossos d'Esquadra per excedir-se en les seves funcions: «Rebutgem l'actuació desproporcionada del grup d'intervenció especial dels Mossos i des de la mateixa nit estem en contacte amb els responsables del cos per aclarir els fets», apunten.

Per acabar, l'Ajuntament alaba el bon funcionament de la Marxa per la Llibertat que va arribar a la ciutat i que va omplir els carrers de manifestants pacífics. Segons ells, els fets ocorreguts a la caserna «no haurien de desmerèixer l'èxit de la Marxa per la Llibertat», ja que «alimenten el fals relat de violència que volen construir, des de l'Estat per criminalitzar el moviment independentista».