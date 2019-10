El ple de Manresa aprova pujar els tributs 580.000 euros fins als 48 milions

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat incrementar els impostos i taxes municipals 580.000 euros fins als 48 milions per a l'any que ve, el que suposa una pujada a l'entorn de l'augment previst de l'IPC, l'1,23%. El ple ha aprovat les ordenances fiscals amb el vot a favor d'ERC i Junts per Manresa, el vot en contra del PSC i l'abstenció de Ciutadans i Fem Manresa. La darrera formació ha anunciat que no intervindria ni votaria cap dels dictàmens (sí les mocions) per disconformitat amb la celebració del ple malgrat la suspensió de l'activitat institucional de l'Ajuntament, com a rebuig a la sentència del Procés, i per denunciar la "brutalitat policial" en l'actuació dels Mossos a Manresa per reprimir les mobilitzacions ciutadanes.

Hi ha impostos i taxes per als quals no es proposa increment i es mantindran (ICIO, impost de vehicles i taxa d'escombraries); altres per als quals es proposa una pujada de l'1,3% (IAE i guals) i altres per a les quals l'increment aprovat és de l'1,7% (IBI i plusvàlues). La resta de taxes s'apujaran l'1,5%, si prospera la proposta del govern.

Amb tot plegat, la mitjana d'increment és de l'1,23%. És a dir, aquest 2019 el pressupost municipal preveia que l'Ajuntament recaptaria en impostos i taxes un total de 47.197.000 euros, i per a l'any vinent es preveu recaptar per aquest concepte un 1,23% més (579.125 euros més).

Per facilitar el pagament als usuaris, l'Ajuntament de Manresa continuarà oferint la possibilitat de pagar impostos i taxes de manera fraccionada, amb una tarifa plana, i també un descompte del 2% si el pagament es fa de cop, a inici d'any.

Per a l'Impost de Béns Immobles (IBI) s'ha aprovat un increment de l'1,7%. Això vol dir que l'Ajuntament preveu aquest any recaptar 442.340 euros més que l'any anterior per aquest concepte. Aquest 2019 l'Ajuntament preveu ingressar a través de l'IBI un total de 26,2 milions d'euros (més de la meitat del total d'ingressos), amb més de 61.000 rebuts (51.000 persones físiques i 10.000 jurídiques). La quota mitjana d'IBI prevista per al 2020 és de 419 euros anuals, si bé hi ha el 36% dels rebuts (més de 22.000) que pagaran menys de 100 euros.

Pel que fa a l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), es manté al 4%, el màxim establert per llei, i es manté el sistema de bonificacions, tant al Centre Històric (95% per reformes de façanes, 40% per a noves construccions i 60% per a reformes interiors), com a la resta de la ciutat (bonificació del 50% per a reforma de façanes).

En l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l'increment aprovat és de l'1,3% i continua mantenint Manresa com la població catalana de més de 50.000 habitants amb un coeficient més baix d'aquest impost. A més, es mantenen les bonificacions per a aquelles empreses que acreditin un resultat negatiu.

Igualment, l'impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbans (Plusvàlua) pujarà un 1,7%, però el tipus impositiu és també el més baix de les ciutats de més de 50.000 habitants de Catalunya. Pel que fa a l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, es mantindrà igual.

Les taxes tindran un augment general de l'1,5%, amb dues excepcions: la taxa de guals s'incrementa l'1,3%, i la taxa d'escombraries no pateix canvis. El retard en la posada en marxa del nou sistema de pretractament de deixalles va fer que es reduís la taxa de l'any passat. Enguany es manté, tenint en compte l'increment del cànon d'abocament, que passa de 41,30 a 47,10 euros per tona abocada, una pujada de 5,8 euros.