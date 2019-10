Quinze mil persones participen a la Marxa per la Llibertat al seu pas per Manresa

La capçalera de la Marxa per la Llibertat que va arribar ahir a Manresa a mitja tarda. Avui sortirà de la capital del Bages cap al Vallès per arribar divendres a Barcelona

La capçalera de la Marxa per la Llibertat que va arribar ahir a Manresa a mitja tarda. Avui sortirà de la capital del Bages cap al Vallès per arribar divendres a Barcelona OSCAR BAYONA

Més de 15.00o persones van participar ahir a la Marxa per la Llibertat al seu pas per Manresa, segons càlculs de la Policia Local. Procedents de Berga, la columna va arribar poc abans de les 7 de la tarda a la rotonda de l'Uniplant, al capdamunt de la Pujada Roja, tal com era previst. A partir d'aquest punt s'hi va afegir una gentada que va creuar Manresa fins arribar al Congost, que és on van fer nit per iniciar a primera hora d'aquest matí la segona jornada de la marxa, que divendres arribarà a Barcelona.

La consigna dels organitzadors, ANC i Òmnium, era rebre els caminants a la Pujada Roja per afegir-se, posteriorment, a la columna en direcció al centre de la ciutat. I així va ser. Una bona estona abans que arribés ja es concentrava gent al llarg de tota la carretera, que poques vegades haurà vist tant trànsit però no de vehicles, el més habitual, sinó de vianants. Es van repartir per tota la Pujada Roja i també en punts com la rotonda Prat de la Riba o fins i tot el Pont de Ferro per esperar l'arribada de la marxa. La majoria per donar-hi suport. Altres, segur, per curiositat.

Poc abans de les 7 de la tarda efectius de la Policia Local van tallar el trànsit en els dos sentits de la circulació. La via va quedar lliure per als vianants. I a les 7 en punt, es va posar en marxa novament la columna amb crits de «llibertat», «independència» i amb una pancarta on es podia llegir «Autodeterminació i llibertat. Prou repressió». Un grup de motociclistes obria la marxa i, al seu darrere, els participants a la marxa que duien cartells amb imatges dels presos independentistes i dels exiliats.

Un dels participants que van iniciar la caminada a primera hora del matí comentava que la rebuda a Manresa i a totes les poblacions havia estat molt emotives. «Hi ha un ambient festiu, però és trist pel seu contingut i al mateix temps espectacular». Destacava la participació de gent jove a la convocatòria. «Jo venia d'una generació que no era independentista, però ara hi ha futur».

L'entrada a Manresa pel Pont de Ferro, el pas de la marxa pel tram de la carretera de Vic i sobretot la Bonavista van ser els moments de més intensitat de la Marxa per la Llibertat al seu pas per la capital del Bages. Gent a banda i banda, com si fos la cavalcada de Reis, aplaudint els manifestants, aplaudiments que eren rebuts amb més aplaudiments per part dels manifestants.

«Se'ns posa la pell de gallina», explicaven a l'alçada de la Bonavista Ramon Carreras i Toni Elias, tots dos de Puigcerdà, que van iniciar la marxa a Berga amb l'objectiu d'acabar-la a Barcelona «tot i la duresa de caminar per asfalt. Nosaltres som excursionistes i estem en forma, però això no ho havíem fet mai. Però no passa res. Hem estat molt ben rebuts a tots els pobles on hem passat i això anima».

Mentrestant la marxa va encarar el passeig de Pere III en direcció al centre amb crits com «ni un pas enrere» o bé «contra la sentència, la nostra independència». Al Passeig la manifestació es va aturar per reagrupar-se, i posteriorment va continuar en direcció a plaça Espanya. El carrer Soler i March, on hi ha la comissaria de la Policia Nacional, estava barrat amb tanques.

A la plaça Sant Domènec es va donar la benvinguda als participants i els Tirallongues van alçar un pilar. La marxa va continuar per la carretera de Cardona encapçalada en aquesta ocasió pels tabalers de Xàldiga. Davant de la caserna es va aturar. Un grup en suport a la Guàrdia Civil es va encarar als participants de la marxa i a la gent que ja estava concentrada en aquest punt convocada per fer una cassolada. Això va fer que els Mossos d'Esquadra tallessin el Francesc Moragas a més a més de la carretera de Cardona. La marxa va quedar encallada fins que al cap d'una estona va poder continuar, però ja partida.

Avui a les 8 del matí la Marxa per la Llibertat continuarà el seu trajecte fins a Vacarisses. A les 8 sortiran cap al passeig del Riu per agafar la C-55 fins a Sant Vicenç. D'aquí passaran a l'autopista per agafar la sortida a Vacarisses. Al vespre seran a Sant Quirze.