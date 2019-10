El bon inici d'Ecoviure converteix Manresa en aparador de l'ecologia i la sostenibilitat

Ecoviure ha obert portes aquest matí convertida en un gran aparador de productes i serveis per a una vida més sostenible. Com ha afirmat el ponent de la conferència inaugural, Álex Galán, "la fira no només ven productes, sinó que promou un canvi d'hàbits entre la societat". Galán ha donat el tret de sortida a la fira amb una conferència que ha apropat al públic les anomenades "cultures del fred", tribus que viuen en indrets molt remots i que pateixen els efectes del canvi climàtic provocat des del primer món. Alternant les explicacions amb el visionat de fragments de la seva sèrie documental "El viatger del gel", Galán ha afirmat que "l'ecologisme és una resposta a un problema. Aquestes tribus són ecologistes sense que elles mateixes en siguin conscients". Amb el seu treball, Álex Galán vol trencar distàncies humanes i geogràfiques. I és que com ell mateix explica, "ells són lluny, però el que fem aquí té repercussions molt importants en les seves formes de vida".

Amb una vuitantena d'expositors, Ecoviure coincideix aquest cap de setmana al Palau Firal de Manresa amb la fira Cuida't, dedicada a la salut, el benestar i les teràpies naturals. La inauguració oficial ha anat a càrrec del diputat president de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, que ha afirmat que Ecoviure "és un certamen consolidat, que segur que serà un èxit". Ha afegit que "el canvi climàtic ens afecta, i les institucions hem de prendre mesures però els ciutadans també poden fer-hi alguna cosa".

La presidenta de la Cambra i vicepresidenta del comitè executiu de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Sílvia Gratacòs, ha destacat les oportunitats que s'obren per a les empreses del sector del medi ambient. I, referint-se a la situació del país, ha posat la Cambra de Comerç de Manresa a disposició de les institucions per obrir vies de diàleg efectives. Ha tancat l'acte l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que ha destacat que "Ecoviure és la segona fira més antiga de Catalunya dedicada a aquesta temàtica" i ha posat en valor l'orientació familiar que s'ha volgut donar al certamen d'enguany.



Un vi espumós natural, premi al Millor Producte

El vi espumós Blanc Vi Natural de l'empresa manresana Vins Petxina ha estat el guanyador del premi al Millor Producte d'Ecoviure 2019. Es tracta d'un vi espumós ecològic i sense sulfits afegits, elaborat a prop de Tarragona amb la varietat xarel—lo, localment anomenada cartoixà. És un vi de segona fermentació en ampolla amb el Mètode Tradicional, que només conté raïm, llevats i sucres per la segona fermentació, ja que la primera la fa de forma espontània. No s'hi fa degorjat, amb l'objectiu que sigui un vi que no perdi qualitats amb el temps, sinó que en guanyi. Aquest vi, juntament amb la resta de vins naturals de Vins Petxina, es podrà tastar demà en un tast gratuït a les 11 del matí a l'Espai Tallers. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia a info@vinspetxina.com.

Ecoviure es pot visitar tot aquest cap de setmana de 10 del matí a 8 del vespre al Palau Firal de Manresa. El programa complet d'activitats es pot consultar a www.firamanresa.cat/ecoviure. Des de l'organització es convida els visitants a participar en un concurs a Instagram per guanyar un lot de productes sostenibles. Només cal seguir el compte @firademanresa i publicar una foto de la fira amb l'etiqueta #concursecoviure19.