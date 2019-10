L'Ajuntament de Manresa busca escletxes per intentar que paguin IBI les confessions religioses

El ple de l'Ajuntament de Manresa va decidir, per unanimitat, estudiar quins béns tenen l'Església catòlica i altres confessions religioses a la ciutat que no estiguin exempts d'IBI perquè generen beneficis fruit d'una activitat econòmica i ja estan subjectes a l'impost de societats.

El portaveu del govern municipal, Marc Aloy, va explicar que l'Església catòlica gaudeix de privilegis ancestrals que en un estat aconfessional caldria revisar, especialment pel que fa a aquelles propietats que generen un rendiment que «entenem que podrien estar subjectes a recaptació d'impostos».

Aloy va afirmar que hi ha un blindatge normatiu enorme perquè es puguin aplicar impostos, especialment amb l'IBI, «però hi ha una excepció quan d'un bé, ja sigui un terreny o propietat, se n'extreu un benefici que ja està subjecte a impost de societats i per aquí, si es donessin tot un seguit de circumstàncies, es podria aplicar l'IBI».

El portaveu del govern va dir que «en aquests moments no sabem si tenim algun d'aquests casos en el nostre terme municipal i adoptem el compromís que si n'hi ha algun d'aquesta tipologia es comprovarà que paga IBI i, si no ho està fent, se li girarà».

L'acord va arribar en forma d'esmena a una moció de Fem Manresa que demanava que s'enviés un rebut de cobrament de l'IBI corresponent a totes les finques registrades que no siguin espais de culte el 2020. El text va ser esmenat perquè l'Ajuntament estaria prevaricant si enviés rebuts de cobrament de l'IBI sabent que legalment les confessions estan exemptes de pagar-los.