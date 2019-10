Ecoviure registra una bona afluència de visitants i consolida la proposta adreçada al públic familiar

Hi ha interès i preocupació entre la ciutadania per adoptar uns hàbits de vida més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. Així s'ha posat de manifest al llarg de tot aquest cap de setmana a la fira Ecoviure, que ha registrat una molt bona afluència de visitants i ha demostrat la seva vigència vint-i-un anys després de la seva creació. Les empreses de l'anomenada "economia verda" hi han estat presents des de sectors tan diversos com la bioconstrucció, la mobilitat elèctrica, la cosmètica natural o les energies renovables, posant de manifest el dinamisme d'un sector que vol donar resposta a l'actual situació d'emergència climàtica.

Els tallers i activitats englobats sota el paraigües d'El Petit Ecoviure han estat dels més concorreguts, consolidant la proposta d'enguany adreçada al públic familiar. En total, prop de 1.200 nens i nenes han participat de les diverses activitats, entre les quals hi havia tallers de manualitats o una gimcana per buscar unes nines amagades per tota la fira.

Tot i que la vaga general de divendres va obligar a ajornar el Fòrum Energia, que és previst que se celebri a finals de novembre, la resta d'activitats previstes s'han portat a terme amb normalitat. L'única excepció han estat algunes propostes s'havien de fer avui a l'exterior del Palau Firal i que no s'han pogut portar a terme com a conseqüència de les pluges d'aquesta matinada. Entre les activitats que han despertat més interès entre els visitants adults hi ha hagut diferents xerrades dedicades a l'autoconsum d'energia fotovoltaica.

Per segon any, Ecoviure ha coincidit amb la fira Cuida't, en una aposta que pretén crear sinèrgies entre tots dos certamens i afavorir la circulació de visitants entre l'una i l'altra. En aquest sentit, des de l'organització es valora molt positivament la complementarietat entre les dues fires, que comparteixen objectius comuns com la cerca d'un major benestar de les persones i la cura de l'entorn.