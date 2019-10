Comença la manifestació antifeixista a Manresa amb la participació de 3.000 persones

Continuen les mobilitzacions al carrer sorgides arran de la sentència del Procés, que es va fer pública dilluns passat. Ahir al vespre més de 5.000 persones van tornar a sortir al carrer a la capital del Bages per protestar contra la repressió policial i per demanar la dimissió de Miquel Buch, conseller d'Interior. Avui, a Manresa, ha començat una nova manifestació antifeixista a Sant Domènec amb la participació de 3000 persones, segons la Policia Local.



Manresa Antifeixista ha organitzat aquesta concentració «en rebuig a la convocatòria feixista», que és previst que tingui lloc a la ciutat a les vuit del vespre. El lema de la primera manifestació és «No tenim por, seguim dempeus». Per la seva banda, la concentració ultra està convocada pel col·lectiu «Somos resistencia» i es durà a terme sota el lema «No estáis solos», dirigit als cossos de seguretat de l'estat que aquests dies estan sent criticats per les seves actuacions arreu del país.



El recorregut

La manifestació s'ha iniciat a Sant Domènec però rapidament s'ha desviat pel carrer Dos de Maig i Prudenci Comellas. A les 19.45 la marxa s'ha dirigit cap a Plaça Catalunya, on a les 20h té previst l'inici d'una manifestació a favor de la Guàrdia Civil. En el seu camó, els manifestants s'han trobat el carrer de Martí i Julià tallat pels Mossos, tocant a Plaça Catalunya, amb furgonetes de les ARRO.