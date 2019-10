Més de 5.000 persones surten a Manresa per protestar contra Buch i la «repressió policial»

Nou clam popular i massiu a Manresa contra la sentència del judici de l'1-O i les actuacions policials que s'han produït en els sis dies de protestes que ja acumula Catalunya. Ahir al vespre, més de 5.000 persones, segons el recompte de la Policia Local de Manresa, van tornar a sortir al carrer a la capital del Bages per mostrar el seu rebuig a la «repressió policial» i demanar la dimissió o destitució del conseller d'Interior, Miquel Buch.



La manifestació va arrencar a un quart de 8 del vespre a Crist Rei i la voluntat era dirigir-se cap als jutjats, però la presència d'agents antidisturbis dels Mossos d'Esquadra en més d'un punt del recorregut va fer que qui formava la capçalera hagués d'improvisar el camí. La pancarta que marcava el començament de la riuada de gent deia «Que se'n vagin», amb referència als cossos de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, i «Buch destitució». La subjectaven representants de l'esquerra independentista de Manresa, entre els quals hi havia regidors de la CUP i membres d'Arran i Endavant.



Entre els milers dels manifestants, moltes cares joves, ja que una altra de les entitats convocants era el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), que aquesta setmana va convocar tres dies de vaga contra la sentència. Algunes de les consignes que es van poder sentir en la manifestació d'ahir van ser «Buch dimissió», «Brimo dissolució», «Qui sembra la misèria, recull la ràbia», «ERC i PDeCAT, la paciència s'ha acabat», «Catalunya antifeixista», «Lliberat presos polítics» i «Els carrers seran sempre nostres». Les mateixes reivindicacions van centrar el manifest que es va llegir a la plaça Major davant de centenars de persones que van fer-hi una seguda. La manifestació va quedar desconvocada a 2/4 de 9 del vespre.

Accessos blindats als jutjats



Els milers de manifestants van sortir de Crist Rei pel Guimerà cap a Sant Domènec. Allà van seguir pel carrer del Born i Alfons XII –on un grup de joves va parar per col·locar un munt d'adhesius a la seu del PDeCAT– en direcció als jutjats, però agents i furgonetes dels antidisturbis dels Mossos d'Esquadra els barraven el pas a l'entrada del carrer Arbonés i també al carrer dels Llops, fet que va portar la rua a seguir per la plaça de la Reforma, passeig del Riu, Via Sant Ignasi amunt i en sentit ascendent per la Baixada dels Drets. Després, per Sobrerroca i fins a la plaça Major.



La marxa va ser encapçalada per agents dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local, que tallaven el trànsit a mesura que avançava la multitud, ja que no se'ls havia informat prèviament de quin seria el recorregut. En altres ciutats com Berga també hi va haver ahir concentracions contra la repressió policial.