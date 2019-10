Althaia incorpora un mamògraf finançat per la Fundació Amancio Ortega

La Fundació Althaia disposa d'un nou mamògraf d'última generació que permet millorar la detecció de patologia mamària i reduir el nombre de proves complementàries. L'aparell proporciona imatges en 3D, facilitant diagnòstics més precisos, alhora que millora el confort de les pacients. El mamògraf ha estat finançat per la Fundació Amancio Ortega, que té en marxa un programa de suport a la renovació de l'equipament tecnològic d'hospitals, especialment en l'àrea de diagnòstic i tractament radioteràpic del càncer.

El mamògraf, que s'ha estrenat recentment, és un model Amulet Innovality de la marca Fujifilm d'alta tecnologia que presenta diverses millores tècniques respecte a l'anterior.

En primer lloc, la tecnologia 3D permet realitzar la tomosíntesi, un tipus de mamografia que obté múltiples imatges de la mama per poder identificar neoplàsies que se superposin amb el teixit mamari normal. Aquestes reconstruccions tomogràfiques faciliten la identificació de lesions que poden ser difícils de visualitzar en una mamografia convencional en 2D. A més, el nou equip permet analitzar la densitat de la glàndula mamària i així obtenir sempre la dosi de radiació òptima per a cada exploració.

En segon lloc, el nou mamògraf incorpora l'estereotàxia, una tècnica per realitzar biòpsies que fins ara es realitzava en un altre aparell ubicat en una sala a part. Es tracta d'un sistema molt eficient per detectar possibles lesions i fer-ne una punció per extreure una mostra, que posteriorment s'analitza. Aquesta prova pot evitar intervencions quirúrgiques ja que permet fer un diagnòstic extremadament acurat. L'equip incorporat disposa d'una cadira-llitera per poder fer les biòpsies amb la pacient asseguda o estirada, segons es requereixi.

El fet d'integrar tota la tecnologia en el mateix equip millora el temps de realització del procés, optimitza el procés diagnòstic de la patologia mamària i augmenta el confort de la pacient i dels professionals. Això, garantint una total fiabilitat diagnòstica.

L'any 2018 la Fundació Althaia va realitzar un total de 3.540 mamografies i 184 estereotàxies i altres proves relacionades.

La Fundació Althaia agraeix la col·laboració a la Fundació Amancio Ortega, que permetrà que la institució faci un pas més en el diagnòstic precoç del càncer de mama.