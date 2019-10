La biblioteca del Casino estrena un espai per potenciar les habilitats tecnològiques dels ciutadans

La biblioteca del Casino mostra el nou espai Maker amb una jornada de portes obertes que tindrà lloc aquest dilluns a la tarda, a les 7. L'acte va adreçat a tots els ciutadans de Manresa que podran gaudir d'una demostració dels diferents tallers gratuïts que es començaran a programar en els propers mesos: impressió 3D, electrònica i robòtica, entre d'altres.

Aquest nou espai és una oportunitat per a persones de totes les edats per tal que desenvolupin habilitats tecnològiques que els facilitin l'accés al coneixement científic i que estimulin la imaginació, la creativitat i el treball col·laboratiu.

Els primers tallers programats seran sobre impressió 3D (per adults el 26 d'octubre i el 2 de novembre i per a joves, a partir d'11 anys, el 9 i 16 de novembre). Els més petits, a partir de 7 anys, podran construir objectes 3D amb un llapis màgic el dissabte 19 d'octubre. També podran construir un invent de Leonardo amb Lego Wedo el dimecres 23 de novembre.

Els interessats ja es poden inscriure presencialment a la biblioteca del Casino o al blog https://bibliotequesdemanresa.wordpress.com/. Tots els tallers són gratuïts.

Espais Maker



Els espais Maker són un projecte d'avantguarda que responen a les noves necessitats educatives amb el concepte STEAM: l'aprenentatge que utilitza l'experimentació en Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques.

Aquests espais a les biblioteques responen a l'evolució del servei de biblioteca pública on aquestes ja no són només contenidors d'informació sinó espais on crear i compartir coneixement. La biblioteca del Casino ja porta 20 anys de funcionament però continua treballant dia a dia per adaptar-se a les necessitats emergents de la societat.