Tres mil persones es manifesten a Manresa en rebuig d'una reduïda concentració ultra

Continuen les mobilitzacions al carrer arran de la sentència del procés. Ahir, a Manresa, va tenir lloc una altra manifestació a Sant Domènec amb la participació de 3.000 persones, segons la Policia Local, amb el lema «Manresa antifeixista». Aquesta marxa va acabar confluint amb una concentració d'ultres davant la caserna de la Guàrdia Civil, tot i els esforços dels Mossos d'Esquadra per evitar la trobada entre els dos grups.



Col·lectius d'esquerres van organitzar una nova concentració en rebuig de la convocatòria feixista, que era prevista també per ahir al vespre, a les 20 h a la plaça de Catalunya. A la capçalera de la primera manifestació hi havia molts joves, alguns d'ells encaputxats i amb el rostre totalment cobert, i d'altres amb la cara completament destapada. D'altra banda, la concentració ultra era convocada pel col·lectiu Somos resistencia, amb el lema «No estáis solos», dedicat als cossos de seguretat de l'Estat.

Els Mossos barren el pas



La manifestació de rebuig al feixisme es va iniciar a Sant Domènec i es va dirigir cap a la carretera de Cardona. En un primer moment, tot apuntava que els manifestants anaven cap a la Guàrdia Civil, però de cop la riuada de gent es va desviar pel carrer Dos de Maig i per Prudenci Comellas, i va agafar desprevinguts els cossos policials que custodiaven la manifestació i tallaven el trànsit al seu pas.



El canvi de direcció sobtat va provocar que una furgoneta dels Mossos es volgués moure ràpidament i xoqués amb un fanal mentre feia marxa enrere. L'incident va ser rebut amb aplaudiments i crits de «dónde está la farola, la farola dónde está!». No va ser l'únic incident que van tenir els vehicles policials que seguien la manifestació, ja que a l'arribada a la plaça de Catalunya, una furgoneta i un cotxe dels Mossos van topar mentre feien maniobres per tancar el carrer i van provocar petits danys al capó del cotxe.



Després de passar per Prudenci Comellas, els manifestants van continuar pel carrer de Martí i Julià per trobar-se amb els ultres a la plaça de Catalunya. Allà, però, una vintena d'agents ARRO i quatre furgonetes dels Mossos els van barrar completament el pas i els van impedir l'accés a la plaça. Malgrat que la concentració espanyolista estava convocada aquella hora en aquell mateix lloc, la plaça era buida i només hi havia grups de veïns que seguien amb expectació el que estava passant. Fonts dels Mossos van explicar als mitjans que els ultres que s'hi havien congregat feia poca estona havien estat convidats a marxar de la plaça per la policia.

Trobada davant la caserna



Després de vint minuts bloquejats pels Mossos al Martí i Julià, els tres mil manifestants que clamaven per una «Manresa antifeixista» van girar cua i van anar cap a la Guàrdia Civil, on es van acabar trobant amb una seixantena d'ultres. Els Mossos, però, havien perimetrat la caserna amb tanques i quatre furgonetes per evitar que hi hagués un enfrontament directe entre els dos grups. Els espa-nyolistes onejaven banderes espanyoles i cridaven proclames a favor de la Guàrdia Civil. D'altra banda, els antifeixisites proferien crits de «Manresa antifeixista» i «Fora els feixistes dels nostres bar-ris», entre d'altres.



Després d'intercanviar alguns crits, els antifeixistes van fer una crida a tornar a Sant Domènec, on es va desconvocar finalment la manifestació sense incidents.