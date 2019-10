El carrer del Balç de Manresa es convertirà de nou en un passatge del terror

El carrer del Balç de Manresa es convertirà aquest cap de setmana en un passatge del terror. S'ambientarà com si fos un sanatori del segle XIX, una època en què les malalties mentals eren encara força desconegudes i les persones amb trastorns eren aïllades de la societat.

Serà la tercera vegada que el carrer del Balç es convertirà en un passatge de terror. Estarà obert aquest cap de setmana, 26 i 27 d'octubre, i també el 2 i 3 de novembre, a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10 de la nit.

La proposta d'aquesta edició pretén recordar com a les acaballes del segle XIX, Manresa hi havia un sanatori on es tractaven els casos més estranys i, alhora, inquietants. Ningú no sabia en què consistien els tractaments i les teràpies, fins que un dia es van obrir les portes i es van descobrir els experiments i els pacients, i si eren realment bojos o només els volien fer callar.

Les dades d'aquesta nova edició s'ha presentat aquest dimecres al migdia al mateix carrer medieval, amb la presència del regidor de Turisme i Projecció de Ciutat de l'Ajuntament de Manresa, Joan Calmet; i el representant de Xàldiga, Jordi Garriga. Hi ha assistir també el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda.

Joan Calmet ha mostrat la "satisfacció" per celebrar un any més una activitat "que en les darreres edicions ha tingut un bon èxit de públic" gràcies al treball d'una entitat "de gran potencialitat a la nostra ciutat com és Xàldiga". El regidor de Turisme ha subratllat "la voluntat de continuar tirant endavant iniciatives dinamitzadores que se sumin a l'activitat habitual del carrer medieval".

Per la seva part, Jordi Garriga ha explicat que la voluntat de Xàldiga, tot i l'èxit de l'edició anterior, "és continuar millorant i potenciar-lo encara més". En aquest sentit, ha informat que "enguany hi ha gairebé una cinquantena de persones implicades", sumant les que estan treballant per preparar l'espectacle i els actors i actrius que hi actuaran els propers dos caps de setmana. El representant de Xàldiga ha destacat també la importància de la música en aquesta edició, en la qual s'incorporen, entre d'altres composicions, dues peces del músic i compositor manresà Josep Maria Mestres Quadreny, que enguany ha fet 90 anys.



L'any passat el passatge va rebre més d'un miler de persones

A l'edició passada més d'un miler de persones van gaudir d'aquesta proposta i van conèixer la història de la Bruna, una nena perduda per un carrer tenebrós i ple de misteris. La proposta d'aquest any de Xàldiga Taller de Festes és descobrir què passava a l'interior d'aquest sanatori en un passatge del terror per a tots els públics. Al final del recorregut pel carrer medieval, comptarà amb un servei de xocolata desfeta per a recuperar-se dels ensurts.

Cada mitja hora hi podran entrar entre 40 i 50 persones. El preu únic de l'entrada és de 5€ i es poden adquirir anticipadament online al web www.manresaturisme.cat i al mateix carrer del Balç en horari d'obertura, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h, o el mateix dia i prèviament al passi.

El Passatge del Terror del carrer del Balç és una iniciativa de Xàldiga Taller de Festes amb la col·laboració de Fundació Turisme i Fires de Manresa.