El cinquè monoplaça de la UPC escalfa motors per anar a tres competicions

Fer un monoplaça amb la fiabilitat del que van dissenyar i construir el 3r any (el curs 2017-2018) i amb la competitivitat del model del curs passat. És l'objectiu dels 45 nois i les 4 noies (a les enginyeries l'equitat encara queda lluny) que integren l'equip Formula Student Dynamics UPC. L'objectiu: no només competir a Montmeló com el curs passat sinó també poder-ho fer en dos circuits més, a Holanda i a Àustria.

Ahir a la tarda, a la sala d'actes de la UPC, l'equip Dynamics, format per alumnes de totes les enginyeries de l'escola manresana, amb una aportació especialment important dels que fan el grau d'Automoció, va fer balanç de la temporada 2018-2019 i va presentar la 2019-2020, de la qual sortirà el DYN-05, la cinquena versió del seu monoplaça tipus fórmula per participar en una de les competicions d'enginyeria, a nivell universitari, més importants del món. Hi van convidar les empreses que els han patrocinat.

Abans i després de la presentació, hi va haver temps per fer-se una foto amb el DYN-04 i per convidar els presents a un piscolabis.

Aleix Pérez i Roger Codina, líders de l'equip el curs passat, van fer balanç de com havia anat. Van reconèixer que l'esforç per fer un model molt més competitiu els havia penalitzat, però que el risc havia valgut la pena. Per part seva, Patrick Murphy i Andrés Ordóñez, líders de l'equip d'aquest curs, van explicar les novetats del DYN-05, en el qual han començat a treballar fa mes i mig. Canvi de motor, reducció del pes total de 40 quilos, redisseny del xassís, millor ergonomia, unificació electrònica... Tenen fins a l'estiu per acabar-lo. Aleshores, tocarà posar-lo a prova.