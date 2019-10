L'ascensor del Circumval·lació de Manresa, un primer pas per obrir el Puigterrà a la ciutat

El projecte per construir un ascensor públic entre el passeig de Pere III i el carrer Circumval·lació està a punt d'entrar en la fase de contractació. La previsió és que a principi de l'any vinent s'adjudiqui l'obra i a partir d'aquí comenci la seva execució. Serà el quart ascensor públic que hi haurà a Manresa. Juntament amb unes noves escales que es projecten per substituir les actuals, serà el primer pas per obrir definitivament el parc de Puigterrà a la ciutat.

L'ascensor va ser una de les quatre propostes guanyadores del pressupost participatiu del 2017. La va presentar el Casal de la Gent Gran per millorar l'accés al mateix casal del carrer Circumval·lació, una vella reivindicació de l'entitat. Però ha acabat esdevenint un projecte, també, per millorar la connexió del Pere III amb l'entrada principal del parc de Puigterrà, situada al mateix carrer Circumval·lació. Per això s'ha canviat l'emplaçament on havia d'anar. Inicialment era previst que l'ascensor fos al solar que hi ha entre els números 60, 62 i 64 del Pere III, al costat de l'edifici dels sindicats, i que estigués adossat al mur de contenció que separa el Passeig del Circumval·lació. Però els serveis tècnics de l'Ajuntament de Manresa van considerar que l'elevador públic podria relligar l'accés al Puigterrà, o parc del Castell, a més a més de millorar la comunicació per a vianants entre el Passeig i el Circumval·lació (vegeu Regió7 del 19 d'abril).

Per això, i després de consultar-ho amb diferents entitats, es va resoldre traslladar l'ascensor al costat de l'actual parada del bus interurbà de la plaça Espanya, en un «emplaçament molt més central i amb major volum potencial d'usuaris», segons el document tècnic del projecte. L'obra i l'equipament està valorat en 112.000 euros, més del doble dels 50.000 que els va adjudicar el pressupost participatiu.

Elevador amb passarel·la en voladís

Un dels problemes tècnics que s'han hagut de superar és el talús que hi ha a la zona on es vol col·locar l'ascensor. Entre el Passeig i el Circumval·lació hi ha, en aquest punt, una diferència de cota de 5,60 metres d'alçada. Actualment se salven amb tres elements. Un petit mur de pedra de 45 centímetres a la vorera del Pere III; el talús amb un pendent del 45 % on hi ha vegetació per evitar l'erosió; i finalment un mur de contenció d'1,5 metres fins a la vorera del Circumval·lació. Aquest desnivell se salvarà amb la construcció de l'element central de l'elevador d'on sortirà una passarel·la en voladís que permetrà anar directament a peu pla al Circumval·lació.

Segons l'informe tècnic del projecte, l'elevat pendent del talús desaconsella l'aproximació de l'ascensor al mur de contenció del carrer Circumval·lació. Això implicaria que s'hagués de realitzar una excavació important a la zona. Per això s'ha optat per la construcció d'un elevador esvelt i lleuger, i la passarel·la voladissa que tindrà 5,44 metres de llarg i poc més de 2 metres d'amplada. Tot plegat en forma de bandera. Sí que serà necessari ampliar la vorera actual del Passeig en aquesta zona, on s'haurà de fer excavacions de terres per a la construcció del fonament de l'estructura.

Actualment la connexió per a vianants entre el Passeig i el carrer Circumval·lació es realitza per la baixada del mateix Circumval·lació, al costat de l'edifici dels sindicats, o bé per un tram d'escales que hi ha adossades a la mitgera del número 54 del Pere III. Aquestes escales també es reformaran, encara que en un projecte que es durà a terme més endavant, no pas al mateix temps que les obres de l'ascensor. Es disposaran en paral·lel, com en forma de rampa perquè el recorregut sigui més còmode.

El projecte preveu conservar la vegetació que hi ha al talús entre el Pere III i el carrer Circumval·lació. Hi ha alguns arbres, sobretot pins negres, de grans dimensions, arbrat més petit i heures per protegir de l'erosió. Els pins es conservaran, i el conjunt de l'ascensor estarà recobert per una malla de suport perquè hi puguin anar plantes enfiladisses. Segons el projecte tècnic això hauria de ser la característica distintiva de l'equipament: que quedés integrat a la part enjardinada del talús.



Turons de la ciutat

El document del projecte especifica que Manresa ha viscut històricament d'esquena als turons de la ciutat, entre els quals el del Puigterrà, al centre. Per això posa de manifest que un dels principals objectius urbanístics de Manresa hauria de ser incorporar-los a la trama urbana. Considera que el parc públic del Puigterrà és un exemple paradigmàtic d'aquesta situació. Es troba pràcticament encerclat per edificis i només està obert a l'esmentada trama urbana d'una manera més o menys important pel carrer del Sol i també pel carrer Circumval·lació.

Al Circumval·lació és on hi ha l'entrada principal. És al costat de l'antiga zona esportiva de Pista Castell. El pavelló es va enderrocar temps enrere i ara l'espai que hi ha quedat està qualificada com a parc urbà. La previsió és que a mitjà termini s'incorpori a la zona verda del Puigterrà i permeti ampliar i millorar els accessos. L'ascensor, doncs, hauria d'esdevenir un element més en aquesta estratègia.