La UVic-UCC reclama al Govern que millori el seu finançament

Manresa va acollir ahir la inauguració del curs acadèmic 2019-2020 de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Hi va haver dues reivindicacions: diàleg polític i social per resoldre l'actual situació de Catalunya, i un millor finançament per part de la Generalitat. Durant l'acte el bagenc Pere Fons, que va ser director general de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) entre els anys 1997 i 2000, va rebre la medalla institucional de la universitat.

L'acte va reunir el rector de la UVic-UCC, Josep-Eladi Baños; vicerectors; degans; els màxims representants de les fundacions universitàries Bages i Balmes, que formen la federació mare de la UVic-UCC; i una àmplia representació de la societat civil i econòmica de la Catalunya Central.

La inauguració, un dels actes acadèmics més importants de l'agenda universitària, es va fer a la sala d'actes de la FUB, plena a vessar. Va començar amb la memòria del curs 2018-2019 i la lliçó inaugural que va pronunciar el catedràtic de la facultat de Medicina de la UVic-UCC, Roberto Elosua. Saltant-se el guió va reclamar, com a català d'adopció, diàleg per superar l'actual situació de Catalunya. Va ser el primer a fer-ho i va rebre un sonor aplaudiment.

A continuació es va lliurar la medalla institucional de la UVic-UCC al bagenc Pere Fons, en reconeixement a la seva contribució en la definició del projecte universitari de Manresa (vegeu Regió7 del 19 d'octubre). Va ser un dels moments més emotius de l'acte.

Fons va correspondre al reconeixement destacant que res no hauria sigut possible sense el treball en equip. «La medalla és també de tots vosaltres», va afirmar. Va admetre que la distinció havia estat inesperada, i «quan tens dos dits de front» es rep amb «il·lusió, sorpresa i amb la capacitat de celebrar-ho en plenitud».

A l'acte també hi va participar la directora general d'Universitats de la Generalitat, Victòria Girona. Es va felicitar per la trajectòria de la UVic-UCC, una «universitat jove, activa i de referència», que ha de tenir un millor finançament, segons va admetre.

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va insistir que la federació universitària entre Manresa i Vic és un «èxit incontestable», i va dir que «més universitat suposa més cultura, més talent i més professionals al servei del nostre ter-ritori». El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vic, Josep Arimany, va remarcar que Vic i Manresa formen un eix de coneixement consolidat. «Les veus crítiques es van equivocar». Va expressar el seu suport als presos i preses i exiliats independentistes.

El rector Baños va ser l'encarregat de cloure l'acte. Ho va fer recordant el posicionament dels òrgans de govern de la UVic-UCC contra la sentència del Suprem. «La universitat ha de contribuir a millorar el país creant coneixement, fent recerca i formant ciutadans. D'aquesta manera es contribueix a fer un país més fort i, per tant, més lliure», va dir. Va reclamar, així mateix, un millor finançament per a la universitat. «Sabem de la sensibilitat de la Generalitat i de la situació política que ho condiciona, però vull manifestar la preocupació del rector i de la comunitat universitària».