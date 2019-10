Una vintena de persones ocupen la delegació d'Hisenda de Manresa

Una vintena de persones han ocupat aquest matí l'administració a Manresa de la delegació d'Hisenda, al carrer Circumval·lació 33, per protestar contra la sentència del Suprem i contra la repressió de l'estat.

La Policia Local de Manresa ha tallat l'accés al carrer i els Mossos d'Esquadra custodien l'entrada a l'edifici. No deixen entrar ningú que no tingui cita i identifiquen els qui hi ha a interior, que han fet una seguda. A l'exterior de l'edifici hi ha desenes de persones més. Arran Manresa ha denunciat que els Mossos s'han emportat el seu mediador i han fet una crida a que més gent secundi la protesta. Alguns dels manifestants han sortit voluntàriament i els han identificat a tots.

Aquesta és la acció «sorpresa» que van anunciar diferents organitzacions com Arran Manresa i SEPC Manresa aquest dimarts al vespre a les xarxes. En ella es feia una crida a assistir a la plaça Espanya a les 9.00h del matí amb menjar i aigua per realitzar una acció que no es detallava.