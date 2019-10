Desenes d'alumnes, famílies i mestres de tres escoles de Manresa participen als «Camins escolars»

Manresa ha celebrat aquest dijous l'activitat «Camins escolars», una iniciativa que pretén promoure i facilitar que els nens i les nenes vagin a l'escola a peu i de forma autònoma. Com a estratègia educativa que fomenta l'educació en valors des del respecte, la responsabilitat i la solidaritat, aquesta activitat s'emmarca dins els objectius i les línies d'educació del Pla Educatiu d'Entorn i el programa Educació 360.

Aquest any l'activitat s'ha dut a terme a partir de les 8:40 del matí a les escoles Espill, Ítaca i Serra Húnter. El regidor d'Ensenyament i Universitats, Antoni Massegú hi ha participat a l'escola Espill, on ha acompanyat el trajecte de l'alumnat des del Pont de Ferro fins l'arribada a l'escola situada al carrer de Sant Joan, 51-59.

A l'escola Ítaca el punt de trobada ha estat davant les cases de la Sagrada Família per fer el recorregut fins al centre escolar, situat a la Ctra. del Pont de Vilomara, 131–141. Pel que fa? a l'escola Serra i Húnter, la trobada ha estat davant del Casal de les Escodines i els alumnes han anat fins l'escola situada al Passeig de Sant Jordi de la Balconada s/n.

L'alumnat que ha participat d'aquesta activitat, acompanyats per mestres del centre i pares i mares voluntaris, han identificat els camins escolars amb diverses pancartes amb el logotip dels Camins escolars.

«Camins escolars» se celebra a la ciutat des de fa dos cursos i des de la Comissió de Treball de Camins escolars, s'ha decidit que se celebrarà cada 24 d'octubre (feiner). La Comissió es coordina directament amb les regidories d'Ensenyament i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa.

Es tracta d'un projecte educatiu, transversal, participatiu i de transformació de l'espai públic i els hàbits de mobilitat en el que, d'una banda, es condicionen un conjunt d'itineraris còmodes, agradables i segurs que permeten als infants i a les seves famílies realitzar els trajectes casa-escola en modes ecomovibles i, d'una altra, es desenvolupen un conjunt d'accions pedagògiques i ciutadanes que busquen transformar l'entorn del barri en un espai amable i sensibilitzar i conscienciar implicant a tota la comunitat: infants, pares/mares, mestres, veïns, institucions locals, comerciants i associacions de barri.