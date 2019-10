L'Ajuntament destina 100.000 euros per ampliar l'Espai 1522, el centre d'interpretació ignasià

L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per ampliar l'Espai 1522, el Centre d'Interpretació de la Manresa Ignasiana de la plaça Fius i Palà, a l'actual edifici del teatre Conservatori. La intenció del consistori és recuperar l'ala sud de l'antic claustre per incorporar-lo al projecte museogràfic. El pressupost és de 100.000 euros.

La intervenció es realitzarà en un punt que actualment no té cap ús. És la part que connecta el centre d'interpretació amb el teatre. Paral·lelament es duran a terme petites actuacions per millorar l'accessibilitat i el condicionament climàtic de l'espai original. El projecte ara està en fase de licitació. Les pliques s'obriran a final d'aquest mes.

L'Espai 1522 ocupa actualment l'ala est del claustre de l'antic convent dels frares dominics de Sant Domènec, que es va començar a construir l'any 1321. Posteriorment s'hi va alçar l'església de Sant Pere Màrtir, que ocupava l'espai de l'actual plaça Sant Domènec i que es va enderrocar a l'inici de la guerra civil. Abans, el 1877 es van iniciar les obres de construcció del Conservatori, que es va inaugurar un any després. Per construir-lo es va enderrocar l'ala nord del claustre de l'antic convent, i es va encaixar la platea i les llotges al que era el pati del claustre. Segons la memòria del projecte d'ampliació de l'Espai 1522, aquest fet va permetre salvar tres de les quatre ales del claustre.



Obres el 2015

Amb el temps, però, es van dur a terme diverses intervencions com tancaments i revestiments que van acabar d'amagar el claustre. No va ser fins sl 2015, quan es van iniciar les obres del centre d'interpretació, que es va recuperar l'ala est del claustre amb l'enderroc de tots els elements que l'amagaven, el repicat i el sanejament dels paraments originals i la restauració de les voltes, els arcs i les columnes que hi havia.

En la intervenció d'ampliació es preveu enderrocar escales i rampes, rebaixar el terreny existent i fer una nova pavimentació igual que la que hi ha ara a l'Espai 1522. També se sanejaran pilastres i els arcs de pedra que hi ha, i elements del claustre neoclàssic que queda. S'acabarà d'adequar l'espai per a persones amb mobilitat reduïda amb rampes interiors i s'actuarà a les antigues taquilles del Conservatori, que ara s'utilitzen de magatzem i s'habilitaran per fer-hi un petit office que donarà a tot l'equipament.