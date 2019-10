L'ambulatori de Sant Andreu no programa visites per falta de metges

El Centre d'Atenció Primària (CAP) de Sant Andreu, al Barri Antic de Manresa, no programa visites des de l'agost. Els metges no donen l'abast per l'acumulació de feina arran de la jubilació de dos facultatius. Dues places que van quedar vacants. Una situació que ha obligat la resta de professionals de l'ambulatori a repartir-se els seus pacients. Els metges del centre sanitari no programen visites i evidencien d'aquesta manera que hi falten professionals de la salut.

Els problemes al CAP de Sant Andreu no són nous, segons ha explicat a aquest diari el sindicat Comissions Obreres (CCOO), i els metges de capçalera que hi treballen porten entre 1.400 i 1.500 pacients, de manera que superen la ràtio de 1.300 pacients que els facultatius creuen que haurien d'assumir. Les dues places vacants han agreujat el problema, tot i que Althaia –que gestiona el CAP del Barri Antic– ja ha començat a posar-hi solució.

Un dels facultatius es va jubilar el dia 1 d'agost i l'altre l'1 de setembre. Des de fa tres setmanes, una de les places vacants ja ha estat ocupada per una metgessa i Althaia assegura que properament l'altra estarà coberta, i es tornarà d'aquesta manera al nombre de facultatius que hi havia abans de les dues jubilacions. Althaia ja ha seleccionat el professional que haurà d'ocupar la segona plaça que havia quedat vacant. A partir del 28 d'octubre, els pacients podran tornar a concertar hora.

Davant d'aquesta situació, els metges del CAP de Sant Andreu només programen les visites dels pacients que tinguin una urgència. Des d'Althaia expliquen que a l'agost és habitual no programar visites perquè l'activitat baixa, però amb l'arribada del setembre no es va tornar a la normalitat.

Segons Comissions Obreres, la situació del centre és singular perquè, a part que cada metge porta entre 1.400 i 1.500 pacients, molts han de visitar persones grans de geriàtrics que hi ha a la zona, usuaris que necessiten una atenció continuada per l'avançada edat. A més, en la quota de pacients no s'hi inclou, segons fonts del sindicat, les visites que han de fer als refugiats de Manresa. I és que les persones que arriben a la ciutat de l'estranger dins del programa de refugiats són ateses a l'ambulatori de Sant Andreu.

És per aquest motiu que els metges del CAP assenyalen que l'acumulació de feina no és arran de les dues jubilacions, sinó que és anterior, i que les dues vacants han escalfat els ànims dels professionals que hi treballen. Als greuges que assenyala el sindicat, s'hi suma la baixa d'un metge del centre que s'encarrega d'atendre els pacients amb malalties cròniques i complexes i que, per tant, necessiten una atenció permanent. Uns usuaris del CAP que, des que aquest professional està de baixa, també s'han de visitar amb altres facultatius.

El sindicat assegura que tenen una acumulació de feina, i considera que el centre s'hauria de dotar de més recursos i contractar més metges per atendre tots els pacients del Barri Antic. Althaia, per la seva banda, assegura que la situació tornarà a la normalitat en un termini de menys de dues setmanes.