Manresa és la que més cau en el rànquing de renda de les ciutats grans i mitjanes

L'Agència Tributària elabora rànquings de renda mitjana a les poblacions de més de mil habitants de tot l'Estat. Des del 2013 fins al 2017, Manresa ha perdut 36 posicions al rànquing de municipis catalans i 42 al del conjunt de l'Estat.

De les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants, Manresa és la que perd més posicions al rànquing català -empatada amb l'Hospitalet- i la segona al rànquing estatal.

La renda bruta mitjana per declarant que recull l'Agència Tributària mostra que la renda augmenta, però creix menys que en altres poblacions que aconsegueixen escalar posicions a costa dels municipis que, com Manresa, en perden.

Manresa ha passat de tenir una renda bruta mitjana per declarant de 26.246 euros l'any 2013 a 28.095 euros el 2017. L'increment ha estat progressiu excepte l'any 2014, quan va baixar a 26.185 euros.

Si es fa un cop d'ull a les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants veurem que no n'hi ha cap que tingui més renda bruta mitjana per declarant el 2013 que el 2017.

Pel que fa a la presència de ciutats catalanes de més de 50.000 habitants al rànquing de renda de ciutats de tot l'Estat de més de mil habitants, la pèrdua de Manresa és de 42 posicions, la segona caiguda més important després de l'Hospitalet, que retrocedeix 55 posicions respecte al 2013.

Lleida manté la tercera posició que ja ocupava en el rànquing català.

De fet, coincideixen en els dos rànquings com a més perjudicades Manresa, l'Hospitalet, Lleida, Tarragona i Mollet.

L'altra cara dels dos rànquings la trobem entre les poblacions que no només no perden sinó que escalen posicions, com Castelldefels, que puja 8 graons del 2013 al 2018 en la posició que tenia al rànquing de municipis catalans de més de mil habitants i guanya 17 posicions a l'estatal. Badalona, que es manté al rànquing català, és la que més posicions recupera a l'estatal.

Altres ciutats catalanes de més de 50.000 habitants que mantenen o milloren la seva posició en els rànquings són Mataró, Sabadell i Terrassa.



De la vuitena a la desena

Una altra lectura de les dades seria fer-la no pel nombre de posicions que perd en el rànquing de ciutats de més de mil habitants en 5 anys sinó estrictament per la renda mitjana.

Si es fa així, el 2013 Manresa era la vuitena de les 23 ciutats catalanes de més de 50.000 habitants. Tenia al davant Sant Cugat, Cas-telldefels, Barcelona, Cerdanyola, Girona, Tarragona i Granollers.

I, per sota, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Lleida, Terrassa, el Prat, Rubí, Viladecans, Mollet, Reus, Sant Boi, Badalona, Cornellà, Mataró, l'Hospitalet i Santa Coloma de Gramenet.

El 2017, Manresa va retrocedir a la posició número 10 i li van passar al davant Vilanova i la Geltrú i Sabadell. D'altra banda, encara es troba a la part alta del rànquing. El problema és que la ciutat va en retrocés pel que fa a la renda mitjana es miri per on es miri.