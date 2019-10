Manresa recorda amb un minut de silenci les víctimes del temporal

L'Ajuntament de Manresa s'ha afegit al dia de dol decretat per la Generalitat de Catalunya per la víctima i les cinc persones desaparegudes per la llevantada

L'Ajuntament de Manresa ha dut a terme a la plaça Major, un minut de silenci per expressar la solidaritat amb la família de la víctima i les cinc persones desaparegudes a causa de la llevantada.

Una trentena de persones que han participat en aquest acte, entre els quals hi havia el primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència, Marc Aloy, regidors, regidores, personal municipal, veïns i veïnes.

El Consistori s'ha sumat així al dia de dol decretat ahir pel president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, pels danys personals i materials provocats per les pluges torrencials que ha patit el país.

La persona morta va ser arrossegada per la riera d'Arenys de Munt. Les cinc persones desaparegudes són un mare i el seu fill, arrossegats per les aigües a Vilaverd; un veí de Prades, un altre de l'Espluga de Francolí i un camioner belga. El temporal també ha deixat tres persones ferides.