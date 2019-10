Una setantena d'estudiants es tornen a manifestar a Manresa

Una setantena d'estudiants ha tornat a sortir al carrer aquest matí a Manresa per protestar contra la "injusta sentència" del Procés i la "brutalitat" de la resposta "de les forces d'ocupació" dels darrers dies. A les 11, els joves han sortit de la plaça Espanya i s'han adreçat pel Passeig Pere III cap a la Bonavista i, posteriorment, cap a la carretera de Vic, via que han tallat al trànsit parcialment. A la capçalera de la manifestació els estudiants, convocats pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), duien una pancarta on es podria llegir el lema «Si ens preneu el futur ens trobem als carrers».



Una dotzena d'agents dels Mossos d'Esquadra i almenys tres vehicles policials d'aquest cos han controlat els carrers de a l'entorn de la manifestació. La policia també ha tallat el carrer de Soler i March, on hi ha la comissaria de la Policia Nacional, amb tanques de seguretat per impedir que els estudiants hi anessin. Agents dels Mossos i de la Policia Local han acompanyat els joves mentre feien el seu recorregut.



Mentre avançaven per la carretera de Vic, la setantena de manifestants han tallat completament el carril en direcció centre ciutat i l'altre, en direcció sortida de Manresa, a mitges, segons ha pogut comprovar aquest diari. En aquest carril diversos vehicles s'han hagut d'aturar esperant que avancessin per poder continuar circulant. Seguidament, els joves han enfilat la Muralla cap a la plaça Major, on s'ha descombocat la manifestació després de la lectura d'un manifest en el qual, entre d'altres, han insistit en la importància de continuar sortint al carrer.



Durant un tram de la manifestació s'hi ha afegit la regidora de Fem Manresa a l'Ajuntament Roser Alegre.



Dilluns, membres d'Arran i el SEPC van fer una roda de premsa a Manresa on van advertir que no deixaran de mobilitzar-se «tot i la criminalització del jovent». De fet, avui i demà hi ha convocada una nova vaga d'estudiants per protestar contra la repressió policial i la detenció de diversos joves com a presumptes autors dels aldarulls que han tingut lloc a Manresa, Barcelona i la resta de ciutats catalanes.





?? Bon dia! Avui és #VagaEstudiantil, una jornada més de mobilització per trencar amb la normalitat que els centres educatius neguen.



??? Omplim els carrers una vegada més, fem que els centres educatius es posicionin a favor de les estudiants! #EstudiantsHoAturemTot pic.twitter.com/CFQrLfOdVO — SEPC (@SEPC_nacional) October 24, 2019