CaixaBank reobrirà els baixos de can Jorba

Fa dos anys que no hi ha activitat als baixos de can Jorba | OSCAR BAYONA

Els baixos de l'edifici de can Jorba de Manresa tornaran a tenir activitat dos anys després que Banc Sabadell tanqués l'oficina que hi tenia. Serà una altra entitat bancària, en aquest cas CaixaBank, la que ocuparà l'espai. A final d'aquest any o a principi del vinent hi obrirà una oficina especialitzada en atenció a les empreses. A la planta baixa hi haurà un nou centre Business pensat per a microempreses, comerços i autònoms. A la primera planta s'hi ubicarà el Centre d'Empreses de Manresa per prestar serveis a empreses de la Catalunya Central que facturen més de dos milions.

CaixaBank té previst començar en breu les obres per condicionar l'espai que, des que van tancar els magatzems Jorba l'any 1984 -llavors Europrix-, sempre ha acollit entitats financeres. El 1992 Caja Madrid hi va obrir la seva primera oficina a Manresa. Posteriorment a final del 2001 i després d'anys d'obres de rehabilitació s'hi va establir Caixa Penedès, que el 2013 va ser absorbida per Banc Sabadell. A mitjan maig del 2017 va tancar l'oficina.

Simulació de com quedarà el centre de serveis que CaixaBank obrirà a l'edifici de can Jorba

Ara tornarà l'activitat en un dels xamfrans més emblemàtics de Manresa. Des de can Jorba, CaixaBank donarà servei a les més de 1.500 empreses que té com a clients a la Catalunya Central. A la planta baixa hi haurà l'esmentat centre Business, un servei especialitzat en petites empreses de les comarques centrals. Segons CaixaBank, prestarà atenció personalitzada a comerços, negocis i a microempreses –les que tenen menys de 10 treballadors o facturen menys de 2 milions d'euros–, autònoms i emprenedors. El centre obrirà de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 7 de la tarda excepte els divendres, quan tancarà a 2/4 de 3. Disposarà d'un equip de 10 gestors i ocuparà un espai de 500 metres quadrats. Serà la vintena oficina d'aquest model a Catalunya. A tot l'Estat n'hi ha 34.

A la primera planta hi haurà el Centre d'Empreses Manresa. En aquest cas per a empreses de les comarques centrals que facturen més de 2 milions d'euros. Disposarà de 6 gestors per donar servei a les necessitats financeres de les empreses. CaixaBank ja té aquest servei en unes oficines del carrer Pompeu Fabra que es traslladaran a can Jorba.

Segons l'entitat financera, actualment presta els seus serveis a 1.500 empreses a la Catalunya Central. Durant el primer semestre del 2019 va concedir 36,6 milions d'euros en crèdits nous a les empreses de les comarques centrals, una xifra que suposa un increment del 38 % respecte al mateix període de l'any anterior.

El director territorial Catalunya de CaixaBank, el manresà Jaume Masana, ha expressat la seva satisfacció per recuperar l'activitat d'un edifici que considera un dels màxims exponents del caràcter innovador i emprenedor dels empresaris de les comarques centrals des de fa més d'un segle. Segons Masana, el nou concepte de l'oficina «ens permetrà ser un punt de referència a la Catalunya Central per a tots els petits empresaris que necessitin un suport especialitzat per fer realitat els seus projectes».