Una cinquantena d'estudiants de secundària de Manresa es manifesten de nou convocats pel SEPC

La manifestació convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) a Manresa aquest divendres al matí ha tingut poc seguiment entre els estudiants de secundària. Poc més d'una cinquantena s'han trobat a les 11 a Crist Rei, punt on havia d'arrencar la mobilització. Els participants han començat a caminar a quarts de 12 i s'han dirigit cap a Sant Domènec.



Un cop allà, s'ha llegit un manifest per expressar el rebuig dels joves a la violència policial viscuda arran dels aldarulls que han tingut lloc les darreres setmanes a Catalunya, des que es va conèixer la sentència del Procés. Seguidament la cinquantena d'estudiants que s'han sumat a la protesta ha caminat per la carretera de Cardona en direcció a la caserna de la Guàrdia Civil.



La Policia Local ha tallat aquest punt de la via, a la cruïlla amb el carrer Francesc Moragas, per la presència dels estudiants. A la capçalera de la manifestació els joves portaven una pancarta amb el lema «Si ens preneu el futur, ens trobem als carrers». Ahir al matí, i també convocats pel SEPC, uns setanta estudiants es van manifestar a la ciutat i van tallar durant una estona la carretera de Vic.





Bon dia, #Manresa. Tenim tallada la Cta. Cardona a l'alçada de F.Moragas i Martí i Pol per una manifestació d'estudiants. — Policia de Manresa (@policiamanresa) October 25, 2019