El «llac» de la Fàbrica Nova

L'entorn de la Fàbrica Nova de Manresa presentava ahir més l'aspecte d'un llac que d'un solar. Veïns del sector asseguren que les darreres pluges han agreujat la situació però que d'aigua en abundància n'hi ha habitualment.

Ahir es podia veure com tota la llargada de la Fàbrica Nova per la banda del carrer d'Ignasi Domènech era un bassal gegant i també s'acumulava aigua pel terreny més pròxim a la carretera del Pont de Vilomara.

Veïns de la carretera del Pont de Vilomara expliquen que a l'estiu l'aigua acumulada -encara que sigui en un volum menor del que hi ha ara- és un niu de mosquits i que aquesta mena d'estany improvisat és l'hàbitat d'ànecs i granotes.

Asseguren que s'han fet intervencions per treure l'aigua acumulada però que s'hi torna a fer un toll tot seguit i no s'acaba de resoldre el problema. L'acumulació d'aigua al solar de la Fàbrica Nova en l'enorme rebaix del terreny realitzat fa més d'una dècada ha esdevingut un autèntic ecosistema amb vegetació i canyes, a banda d'ànecs i granotes. L'enorme toll a una banda de l'única nau que no va ser ensorrada de l'emblemàtic complex fabril contrasta amb les obres de millora que s'hi fan a l'altra banda per reurbanitzar l'avinguda de Bertrand i Serra.