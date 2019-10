Manresa acull un grup de suport per a dones que han patit violència masclista

Els Serveis d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l'Ajuntament de Manresa i del Consell Comarcal del Bages posen en marxa, per segon cop aquest any, el grup de suport psicosocial per a dones que pateixen o han patit violència masclista en la seva relació de parella aquest any 2019.

Des de l'àmbit d'atenció del SIAD s'ofereix atenció a les dones de forma individual i grupal. Així, el grup permet identificar, compartir i elaborar els processos que pateixen les dones, per contribuir a la seva recuperació i millora i potenciar els seus processos d'autonomia personal.

El treball terapèutic se centra a desenvolupar les potencialitats de la dona, ajudant-la a recuperar el control de la seva vida, a augmentar la seva seguretat i a posar remei a l'impacte psicològic del maltractament.

Aquests serveis són gratuïts i confidencials. Per poder accedir-hi cal ser de Manresa i concertar hora per una entrevista al telèfon: 93 875 23 10; o al correu electrònic: siad@ajmanresa.cat, o venir presencialment a les oficines del SIAD, al carrer de la Canal, número 6 de Manresa.