Les obres a la Seu del nou conveni quedaran fetes abans del 15 de desembre

Tal com va avançar aquest diari el dia 12 passat, les administracions i el bisbat de Vic han reeditat el conveni per continuar la rehabilitació de basílica de la Seu. Ahir el van fer públic l'Ajuntament i la Diputació. Van anunciar l'inici imminent de les obres, que preveuen que quedin finalitzades abans del 15 de desembre.

L'aportació és de 60.000 euros per cap, però, en aquesta ocasió, al conveni no hi ha la Generalitat, que farà la seva aportació per mitjà d'una subvenció al bisbat de cara a final d'any, perquè «per un tema administratiu/burocràtic, no té aprovat el pressupost», va informar el bisbat a aquest diari.

Una part dels diners es destinarà a la redacció del projecte executiu de les intervencions dels propers anys. Pel que fa a les obres, es restaurarà l'arc boterell doble corresponent al contrafort número 9 de la façana sud. També s'intervindrà sobre els dos mòduls de terrat de la façana nord des del deambulatori fins al campanar i s'instal·laran línies de terra a la il·luminació ornamental.