Les aportacions individuals i dels súpers a la plataforma d'aliments han baixat el 40%

Lluís Suárez, operari de magatzem, col·loca una caixa en un palet del magatzem de la Pirelli, que es veu molt buit. És on arriba el menjar de la UE i del Banc dels Aliments, del qual es nodreixen la plataforma i deu entitats més g. c.

Des d'abans de l'estiu, la plataforma d'aliments de Manresa ha constatat que alguns prestatges on guarda el menjar al magatzem que hi ha a la Pirelli s'han buidat i no s'han tornat a omplir. Per contra, les persones ateses no paren d'augmentar. Ja són més de 1.600 famílies. Més que mai, d'ençà que va començar a funcionar, ara fa deu anys. Aureli Quintas, responsable de logística de la Fundació del Convent de Santa Clara, de la qual depèn la plataforma, situa en un 35-40% la disminució de les donacions d'aliments des del maig entre particulars i supermercats.

«Fa uns mesos que ens estan baixant les aportacions de supermercats, particulars i ajudes diverses, com les d'empreses, i notem que hi ha una mancança d'aliments que abans no teníem. Això ens representa un gran problema i necessitem l'ajuda de tothom qui pugui fer una donació d'aliments perquè tenim moltes famílies que ho estan passant malament», diu Quintas.

Com explica la davallada? Pel que fa als supermercats, fa notar que «el que fan amb els productes frescos és posar-los a meitat de preu quan estan a punt de caducar, mentre que abans els donaven». D'altra banda, «abans tenien més estoc de fruita i verdura per donar i ara no». Pel que fa a les donacions de particulars, comenta que «també han baixat una mica. A molts supermercats tenien unes caixes on la gent podia donar aliments per a la plataforma i aquesta ajuda s'ha reduït molt. En tenies molta i ara és molt minsa. Saben que les caixes hi són, però no hi pensen».

Els productes que els manquen

La plataforma té l'ajuda de la Unió Europea, que els porta menjar cada quatre mesos, i del Banc dels Aliments, que ho fa un cop al mes, però «hi ha productes que no arriben a través d'ells», remarca Quintas. Situa la carn, el peix, els congelats i les verdures com els articles dels quals van més mancats. Hi afegeix el tomàquet fregit, oli, tonyina en conserva, llenties seques, sucre i gel de bany. Articles que poden aportar les persones que vagin al supermercat a les caixes que hi ha per fer donacions.

Mentrestant, recorda que, pel que fa als usuaris, «estem pitjor ara que fa tres anys. I a la gent que es mou en àmbits com el nostre li passa el mateix. És el reflex d'una situació que no millora». Cronificació de la pobresa, ajudes que no arriben i «gent nouvinguda de 45-50 anys que no sap parlar l'idioma que no troba feina. Si a la gent que el parla ja li costa, imagina't ells!», remarca Quintas.

Per fer front a la disminució de les aportacions que comenta, sor Lucía Caram va fer una crida amb la difusió d'un vídeo a través de les xarxes, del qual també es va fer ressò aquest diari, que, de moment, ja ha obtingut resposta per part de Mercadona. «Es van posar en contacte amb ella per dir-li que, a banda de l'ajuda que ja dona, intentarà aportar-ne més. Consum també ens va fer una donació de productes i l'empresa Control, que és al polígon industrial Casanova de Sant Fruitós, ens ha ofert una comercial per tal que li donem contactes de proveïdors que encaixen amb el que fem i ella hi vagi a buscar els recursos que ens fan falta».

Per sort, per ara, la fundació té resolt el tema dels voluntaris.

Al magatzem de la Pirelli, inaugurat el juliol del 2017, i que va ser el primer descentralitzat del Banc dels Aliments, hi van a buscar menjar onze entitats solidàries del Bages, el Berguedà i el Moianès.