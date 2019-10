La Politècnica de Manresa coordina un projecte de recerca europeu de 2,2 milions

Fa anys que investigadors de la Universitat Politècnica de Catalu-nya a Manresa (EPSEM-UPC) fan recerca per millorar i fer més sostenible l'ús de biogàs com a combustible. Ara la iniciativa ha fet un salt endavant i ha entrat a formar part d'un projecte europeu d'investigació amb un pressupost de 2,2 milions d'euros. Més de la meitat els aporta la Unió Europea.

També hi participen la Universitat de Cadis, la Universitat Nacional Tècnica d'Atenes, a Grècia, i diverses empreses, l'empresa andalusa Bioreciclaje, l'enginyeria catalana Aeris Tecnologies Ambientals, a més a més d'Eurocat-Centre Tecnològic de Manresa. El projecte el coordina la Politècnica de Manresa.



Combustible més net

El biogàs s'obté a partir de la descomposició de matèria orgànica. Es produeix bàsicament en abocadors, depuradores i en general en qualsevol empresa o activitat que tracti matèria orgànica residual. La fermentació d'aquesta matèria orgànica genera de forma natural gasos que es poden canalitzar i es poden utilitzar com a combustible. Però abans se n'han d'extreure les impureses. Generalment es fa amb reactius químics, i això té un cost per al medi ambient i és car. A la Politècnica de Manresa fa anys que investiguen com fer-ho amb microorganismes. És a dir, amb tecnologies netes i també més econòmiques.

El projecte europeu permetrà fer proves pilot de la recerca desenvolupada a Manresa en un abocador de Cadis i en un de la capital de Grècia, Atenes. «El que farem aquí és provar el nostre prototip en dos entorns diferents. Tindríem biogàs de diferents característiques i l'objectiu final és que aquesta tecnologia es pugui estendre», ha explicat a Regió7 un dels coordinadors del projecte, Xavier Gamisans, de la Universitat Politècnica de Manresa. «Hem de demostrar que té avantatges des del punt de vista ambiental, que és una tecnologia més neta i que abarateix costos».

El biogàs es pot utilitzar per generar electricitat o produir calor i també com a combustible per a vehicles. Entra en la categoria d'energies renovables, ha assegurat Gamisans. «Per aprofitar el biogàs necessites combustió. Per tant produeixes CO2, però molt menys que amb qualsevol altra energia actual».



Jornades de treball a Manresa

Ahir i també dijous a la tarda responsables de les universitats que participen en el projecte, Eurecat-Centre Tecnològic de Manresa, i les empreses que hi prenen part van celebrar una trobada de treball a la Politècnica de Manresa per establir les bases del projecte de recerca. Es van fixar responsabilitats en tots els àmbits, el calendari de les recerques i el seguiment que se'n farà.