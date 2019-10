El reforç de talussos a la línia de Manresa de Renfe passa pel Consell de Ministres

El Consell de Ministres celebrat ahir va donar el vistiplau a l'ampliació de la declaració d'emergència de les obres i dels serveis per assegurar talussos en punts de risc de la línia de Renfe compresos entre Manresa i Terrassa, per un import de 454.737 euros.

Són obres que ja han estat realitzades o en fase de finalització, que es van dur a terme de forma urgent després de l'accident mortal que hi va haver a l'alçada de Vacarisses pel descarrilament d'un tren a causa d'una esllavissada sobre la via el novembre passat. Però que necessitaven l'aprovació del Consell de Ministres. Entre els punts on s'ha intervingut hi ha el punt quilomètric 321 de la línia Barcelona-Saragossa per Lleida, on hi va haver l'esllavissada mortal, però també el punt quilomètric 303 al sector dels Polvorers de Manresa.



Drenatges i senyalització

Fonts d'Adif van explicar que la majoria d'aquests 454.737 euros han servit per reforçar talussos i millorar drenatges i senyalització.

Un cop acabades les obres, l'administradora d'infraestructures ferroviàries va assegurar que el pas següent és l'eliminació de les limitacions temporals de velocitat imposades per precaució.

Aquestes obres s'afegeixen a les adjudicades de millora dels sistemes de control de trànsit i senyalització a les estacions de Manresa i Puigcerdà per un import d'1.439.283 euros.

Es tracta de millores en la seguretat en el sistema que regula les entrades i sortides de combois i que afecta canvis de via, semàfors i la transmissió d'informació al Centre de Control de Trànsit de Barcelona. Es renovarà o s'instal·larà cablejat i sistemes de control per regular amb més seguretat el flux de combois.