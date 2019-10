Queixes veïnals pel soroll i el fum dels autocars a l'estació d'autobusos

Les queixes reiterades no han servit per trobar solucions. Els veïns que viuen a prop de l'estació d'autobusos de Manresa estan tips del soroll i el fum dels autocars. Fa anys que pateixen les molèsties i que es queixen als responsables de l'estació, a part d'haver alertat l'Ajuntament i la Generalitat, ens propietari de les instal·lacions, i ara asseguren estar-ne més cansats perquè després de tants advertiments ningú no ha buscat solucions.

Els veïns afectats són els que viuen al carrer Sant Antoni Maria Claret i afirmen que el principal problema és que molts conductors de bus no paren el vehicle i, per tant, s'acumula diòxid de carboni i al llarg del dia senten els sorolls molestos. Josep Maria Sánchez, l'assessor immobiliari que porta la gestió de la comunitat de gairebé tots els blocs i cases del carrer, assegura que fa quatre mesos el responsable de l'estació li va comunicar que avisaria els conductors perquè paressin els vehicles mentre estiguessin estacionats. Els veïns, però, asseguren que en realitat no s'ha pres cap mesura.

Una versió que contrasta amb la del gerent de l'estació, Ricard Costa, que assegura que ha alertat els conductors que si tenen el cotxe aturat no el mantinguin engegat. «Abans es feia poc, però ara ningú deixa el vehicle en marxa perquè els he avisat i prenem mesures per causar el mínim de molèsties als veïns», assegura. Tot i això, afirma que hi ha sorolls que són inevitables, com el soroll intermitent dels autocars quan fan marxa enrere. «Entenc que a primera hora del matí és molest, però no s'hi pot fer res», assegura.

A l'estació de Manresa hi ha una circulació constant d'autocars i en una de les franges horàries amb més afluència, de les 6 a 2/4 de 9 del matí, surten uns quaranta busos, sense comptar els que arriben d'altres poblacions per recollir passatgers –i continuen la seva ruta– ni tampoc els busos urbans. «A l'estiu, alguns engeguen el cotxe abans per l'aire condicionat, però hi estem a sobre per evitar més sorolls del compte», afegeix el gerent.

Al carrer Sant Antoni Maria Claret, on viuen 54 famílies, els veïns parlen d'algunes males praxis. I és que indiquen que els conductors de bus no només aparquen en els espais reservats per al seu estacionament, sinó que ocupen altres zones de l'estació. El representant dels veïns també afirma haver comunicat els problemes al departament de Territori i Sostenibilitat però no ha rebut cap resposta.