Inicien una campanya per ajudar la víctima de la primera violació múltiple a Manresa

Ciutadans de Manresa, procedents d'entitats, han engegat una campanya per ajudar la víctima de la violació múltiple de fa tres anys, a l'antiga fàbrica Vinyes, per pagar l'advocat que va portar l'acusació particular. Els costos de la família per tenir representació legal en el judici ascendeixen, aproximadament, a uns 10.000 euros. Una quantitat que, segons els promotors de la iniciativa, no està a l'abast de moltes famílies –tot i que el lletrat dona facilitats de pagament– i per aquest motiu han volgut tirar endavant la campanya.

En el marc de la iniciativa, durant el mes de novembre es programaran activitats, que encara s'han de concretar, amb la finalitat de recaptar diners. Els promotors han creat un blog d'Internet que s'anomena «Suport a la nena coratge», nom amb què han batejat la campanya. A l'espai web expliquen el cas, el motiu que els ha impulsat a ajudar la jove, que quan va ser agredida sexualment tenia 14 anys, i posen en valor «la seva valentia» per haver denunciat els agressors. I és que, segons els portaveus, hi ha víctimes, sobretot menors d'edat, que eviten interposar una denúncia per temor a represàlies i a l'exposició pública del seu cas.

Al blog, suportnenacoratge. home.blog, s'indica el número de compte on es poden ingressar els donatius, que és directament el de l'advocat de la menor per evitar intermediaris. Al darrere de la campanya hi ha una vintena de persones de diferents entitats molt diverses –no només feministes– que han decidit sumar-s'hi a títol individual.

Els responsables de la campa-nya demanen a les persones que facin aportacions que els ho comuniquin a través del correu electrònic que apareix a l'espai d'Internet i enviïn missatges de suport a la víctima. Ja hi ha ciutadans que hi han col·laborat i que han escrit textos en què li diuen que no està sola i que té el suport de la ciutadania.

Els responsables de la iniciativa solidària animen a col·laborar-hi, encara que sigui amb quantitats petites. Diuen que si cada persona que va assistir a la concentració del 15 de juliol a Manresa, arran de la segona violació múltiple, que va tenir lloc al barri de les Escodines i que va congregar unes 7.000 assistents hi contribuís amb un 1 euro, , es podria sufragar més de la meitat dels costos dels serveis del lletrat.

Malgrat que en els processos judicials la fiscalia actua com a acusació pública, els promotors de la campanya volen posar en evidència que en els casos de les agressions sexuals molts cops les víctimes necessiten ser presents als judicis amb un advocat particular que les representi –a banda del fiscal– perquè, segons el seu parer, el sistema judicial encara no és prou sensible a aquests casos penals.

En aquest sentit, expliquen que en el judici a la primera Manada de Manresa, la fiscalia va qualificar els fets d'abús sexual en l'escrit presentat abans de la vista oral. Posició que va canviar al final del judici, quan va demanar penes més altes per agressió sexual i es va apropar, d'aquesta manera, a la tesi de l'acusació particular. Prèviament, el judici de la Manada de Pamplona va generar crítiques al sistema judicial.

Sis dels set joves que es van asseure al banc dels acusats s'enfronten a penes d'entre 14 i 25 anys de presó per un delicte d'agressió sexual, el setè el van jutjar per omissió del deure de socors. Els fets van passar la nit del dissabte 29 d'octubre del 2016 a les instal·lacions abandonades de l'antiga fàbrica Vinyes, darrere la zona de la FUB de Manresa, on hi havia una vintena de joves, la majoria dels quals menors d'edat, celebrant una festa. Sis dels acusats en el cas van aprofitar, presumptament, l'estat d'embriaguesa de l'adolescent per violar-la.