Althaia, Avinent i La Unió fan una jornada d'impressió 3D aplicada a la salut

La Fundació Althaia, Avinent i La Unió, la patronal dels hospitals, coorganitzen una jornada sobre impressió 3D aplicada al món de la salut i serveis i bioimpressió, demà a Fira de Barcelona, en el marc de la Fira Industry.

En el decurs de la jornada s'exposaran els millors treballs d'impressió 3D d'hospitals catalans i es donaran a conèixer les possibilitats d'aquesta tecnologia en el sector de l'alimentació aplicada a la salut. A més, experts mundials parlaran de l'estat de la bioimpressió i de la medicina regenerativa.

La jornada, que porta per títol 3D Printing Applications in Healthcare, forma part del Healthio Day i inclou tres parts diferenciades. En la primera, que tindrà lloc durant el matí, professionals de la salut de diferents institucions sanitàries catalanes presentaran les seves experiències en impressió 3D.

En concret, hi participarà la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat, la Fundació Althaia de Manresa, l'Hospital de Bellvitge, l'Hospital Clínic, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i l'Hospital Mútua de Terrassa. També presentaran els seus casos Medical Goes Additiva, Podoactiva, IUL, Adeiss i Renishaw, empreses del sector de la impressió 3D aplicada a la salut d'àmbit europeu.

Seran experiències de professionals de la salut de diferents disciplines que inclouen casos clínics, models, guies i implants i que mostren les possibilitats que ofereix i el valor que està aportant la tecnologia 3D tant pel que fa a la formació de professionals com a la preparació de tècniques i intervencions quirúrgiques o el disseny de pròtesis personalitzades.



Aliments impresos

Al migdia, els assistents podran veure i tastar aliments impresos en 3D per donar a conèixer les possibilitats d'aquesta tecnologia per a pacients amb disfàgia, patologies cròniques o atenció a la dependència. La jornada es clourà a la tarda amb una taula rodona sobre bioimpressió i medicina regenerativa, amb la participació de representants d'empreses i institucions capdavanteres del sector a escala mundial com Aspect Biosystems, la Universitat de Toronto, l'Hospital Clínic i l'Institute for Bioengineering of Catalonia.

Althaia i Avinent ja van participar l'any passat en l'organització de Healthio i In3Dustry, dues fires de referència del sector de la innovació. En aquests certàmens es va destacar la importància de la col·laboració entre empresa i serveis de salut per avançar en l'aplicació de la impressió i bioimpressió 3D en el sector sanitari i es va posar com a model el treball conjunt entre les dues institucions.

En aquesta ocasió, se suma en aquesta aliança La Unió, una associació d'entitats que presten serveis sanitaris i socials que està formada per més d'un centenar de membres, amb la voluntat de fer copartícip tot el sector del progrés d'aquest àmbit.