La carretera de Santpedor és el principal punt feble de la rotonda de la Bonavista

Circular per Manresa en hores punta és feixuc. Requereix paciència. En uns llocs més que en altres. Com a la carretera de Santpedor en sentit centre de la ciutat. En aquest cas la rotonda de la Bonavista s'ha convertit més en un tap que no pas en una via d'escapament i distribució de la circulació. Per això en les esmentades hores punta, matí i a mitja tarda, es formen llargues cues de cotxes atrapats. La carretera de Santpedor és el punt feble d'una rotonda que en general ha simplificat i fet més àgil la circulació en un dels principals nusos de la ciutat, però no a tots els carrers que hi desemboquen ni a totes hores.

La carretera de Santpedor és l'única que té un carril d'entrada a la rotonda i un de sortida. Aquest últim, per anar en direcció a les Bases de Manresa, és més aviat poc transitat. En canvi, per anar cap al centre de la ciutat és on es formen els taps. Els vehicles s'encallen a l'hora de fer la maniobra per entrar a la rotonda. Per diversos motius. El semàfor que hi ha al principi de la carretera, ja de cara a la rotonda, és el que menys estona està verd per al pas de vehicles de totes les cruïlles que donen a la Bonavista. Són uns 38 segons. Per a vianants, està verd també una trentena de segons.

Quan el semàfor permet el pas de vehicles aquests topen, sovint, amb els que venen de la carretera de Vic, generalment molt més car-regada que no pas la de Santpedor, però amb dos carrils. De manera que els cotxes procedents d'aquest últim carrer queden encallats. Passar és una missió difícil tret d'aquells que s'atreveixen a treure el morro del vehicle. A més a més el semàfor de la carretera de Vic amb Bonavista dura gairebé un minut en verd per als vehicles, i està en vermell una vintena de segons, que són els que han d'aprofitar els vehicles de la carretera de Santpedor per sortir.

A tot això s'hi afegeixen les cues que sovint es formen per entrar al Passeig i que bloquegen els cotxes de la carretera de Santpedor. En aquest cas el semàfor del Pere III en direcció al centre només dura 4 segons en vermell i a continuació es posa carbassa per prioritzar el pas de vianants.

A més a més, cal tenir present que per la zona hi passen molts autobusos urbans, com per exemple el de les línies de la Balconada o el de la Parada, a part dels interurbans.

El tram de la carretera de Santpedor que més pateix és el que va de la rotonda fins a la cruïlla amb Sant Antoni Maria Claret. En hores punta la cua pot arribar fins més enllà de l'entrada de l'estació d'autobusos. Es tracta de tot un sector que es va urbanitzar de nou coincidint amb les obres de la rotonda. Ara al primer tram de la carretera hi ha voreres arbrades més amples per als vianants i dos carrils de circulació, un de pujada i un de baixada, ben definits.

La rotonda de la Bonavista es va posar plenament en marxa a mitjans de febrer de l'any passat després de 8 mesos d'obres. És un dels principals nusos de distribució de trànsit a Manresa. A més a més d'endreçar el trànsit en una de les principals entrades de la ciutat també va permetre unir la carretera del Pont de Vilomara amb el Passeig. Les obres van costar 1,58 milions d'euros. És un projecte que es va començar a plantejar el 1933. El 1981 el Pla General ja hi preveia una rotonda.