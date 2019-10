Estudiants de la UPC de Manresa impedeixen l'accés al centre amb barricades

Estudiants de la UPC de Manresa han fet barricades a totes les portes del centre aquest dimarts a la matinada per impedir-hi l'accés, segons ha pogut confirmar Regió7. L'acció coincideix amb la convocatòria de vaga indefinida realitzada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) a partir d'avui a les universitats catalanes en resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O.

El sindicat ha remarcat que per permetre la «mobilització contínua» els estudiants universitaris han de poder fer l'avaluació única i ajornar les activitats avaluables. A Manresa, una quarantena de joves van assistir, ahir a la nit, a la crida de l'assemblea d'estudiants de la UPC per preparar la vaga indefinida. Al migdia, una vintena de joves ja havien fet assemblea a la UPC, de la qual va sorgir la reunió de la nit, amb sopar popular inclòs i la possibilitat de quedar-se a dormir.

Finalment, una trentena dels ahir reunits ha fet nit a l'interior del centre i n'ha bloquejat els accessos amb cadires i altre mobiliari agafat de les aules per impedir que els estudiants, els professors i el personal de la universitat pogués accedir al centre aquest matí. Tot i així, consultats per aquest diari, alguns treballadors han confirmat que han pogut entrar a l'edifici.



Normalitat a la UManresa

La UManresa ha començat la jornada amb normalitat, segons han explicat a Regió7 fonts de la universitat. No hi ha hagut piquets a les entrades per intentar evitar l'entrada d'estudiants i treballadors, a diferència del que ha passat a la UPC, i les classes s'estan desenvolupant sense cap incident.