Les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Manresa oferiran cita prèvia

A partir del dilluns 4 de novembre es posen en marxa nous serveis a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) i a l'Oficina d'Atenció Econòmica (OAE) de l'Ajuntament de Manresa amb l'objectiu d'oferir un servei més eficient, ràpid, còmode i adaptat a les necessitats de l'usuari.

Les novetats a les oficines d'atenció han estat presentades pel primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència Marc Aloy, i amb la presència dels responsables de l'OAC i l'OAE, Manel Martínez i Miquel Àngel Alonso, i la cap de servei de Tecnologies i Sistemes d'Informació de l'Ajuntament, Montserrat Morera.

La modificació més rellevant és la implementació del servei de cita prèvia. A partir del 4 de novembre serà possible demanar cita per als tràmits d'empadronament, canvis de domicili i servei d'acollida (en el cas de l'OAC); i per les informacions prèvies per a l'obertura d'activitats (OAE). L'objectiu és reduir el temps d'espera i canalitzar els fluxos d'atenció en franges de menys afluència.

Actualment, el personal de les oficines d'atenció atén de manera presencial amb el criteri de l'hora d'arribada, cosa que provoca que en alguns dies i hores puntuals hi hagi llargues esperes. Amb el nou sistema, amb tota seguretat es millorarà l'eficiència i es reduirà el temps d'espera.

La cita prèvia es podrà demanar per internet, a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa (www.manresa.cat) o l'app Viu Manresa; de forma presencial a la mateixa OAC o OAE; o bé per telèfon, mitjançant el 010. Independentment del canal, s'obtindrà un codi d'identificació de la cita i es reservarà immediatament el temps corresponent. La cita es pot demanar per a partir de l'endemà del dia de la sol·licitud i per a un període de fins a un mes. Caldrà demanar una cita per a cada persona o tràmit que es vulgui realitzar. En el moment de demanar cita prèvia es podrà consultar la informació i documentació necessària per a dur-lo a terme.



Sobre quins tràmits es pot sol·licitar cita prèvia?



En una primera fase, des del 4 de novembre fins al 31 de desembre d'aquest mateix any, a l'OAC es podrà demanar cita per a tràmits de padró (altes i canvis de dades d'empadronament); tràmits generals (signatura digital); o acollida (de nouvinguts). A l'OAE es podrà sol·licitar cita per a obtenir informació prèvia sobre l'inici d'activitat. L'objectiu és anar incorporant la resta de tràmits al sistema, de manera progressiva, per tal que a l'entorn de la segona meitat del 2020, aproximadament, ja es pugui demanar cita prèvia per a tots els tràmits disponibles.

Per al funcionament del sistema, a les oficines hi haurà en tot moment dues persones de l'equip dedicades específicament a l'atenció de les persones que han demanat cita prèvia. En el cas que en algun moment del dia no hi hagi cites demanades, atendran consultes presencials amb el sistema habitual.

A l'oficina de la OAC hi haurà un monitor que mostrarà el taulell on s'han d'adreçar les persones que arribin amb cita prèvia.

L'Ajuntament calcula que, amb el personal disponible actualment, d'entrada es podran atendre més de 330 cites prèvies setmanals (unes 70 per acollida i 260 per temes de padró). És a dir, més de 17.000 anuals, prop d'un terç del total de consultes que es realitzen cada any a les oficines d'atenció (unes 60.000). En el moment que sigui possible fer més tràmits amb cita prèvia, aquest percentatge s'anirà incrementant.

Igualment, s'implementarà un taulell exprés per tal de realitzar específicament tràmits de curta durada, principalment volants d'empadronament, que es poden resoldre en pocs minuts.

S'ha de tenir en compte que els tràmits vinculats a població/empadronament són, amb molta diferència, els més sol·licitats a l'OAE. De les 44.017 atencions fetes enguany (fins al 25 d'octubre), un total de 30.181 (un 68,55%) feien referència a aquesta qüestió.

S'ha de tenir en compte, també que, un volum important de tràmits ja es poden realitzar per internet, a través de la pàgina de l'Ajuntament de Manresa i l'app Viu Manresa. El gruix de les que es fan a les oficines d'atenció, però, de moment continuen sent exclusivament presencials.

Nou horari d'atenció al públic



També a partir del 4 de novembre, es posaran en marxa nous horaris a les oficines, amb l'objectiu d'adaptar-los als fluxos actuals i les necessitats de la ciutadania. Els nous horaris seran:



Dilluns i dimecres: De 9 a 18 hores.

Dimarts, dijous i divendres: De 9 a 15 hores.

Horari d'estiu, de l'1 de juliol al 15 de setembre: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.



Fins ara, dimarts i dijous també era obert a la tarda (fins a les 18h), però s'ha comprovat que el nombre d'atencions que es realitzen en aquestes dues tardes representen menys del 6% de les atencions totals de tot el dia.

Amb aquesta reestructuració es pot reforçar amb més personal les hores de màxima afluència i oferir un millor servei.