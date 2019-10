El CDR Manresa convoca una assemblea oberta avui al local de l'ANC

El CDR Manresa ha convocat una assemblea oberta unitària que tindrà lloc aquest dimecres al local de l'ANC a la capital del Bages, a partir de 2/4 de 8 del vespre. La plataforma ciutadana fa una crida a assistir-hi a tots els ciutadans que tinguin «ganes de mobilitzar-se» i «idees», amb l'objectiu d'organitzar-se per seguir planejant accions de rebuig a la sentència del Procés. L'assemblea es farà al local que té l'ANC al número 28-30 del carrer Caritat.

D'altra banda, demà al vespre hi ha convocada una manifestació i una cassolada a Sant Domènec, a partir de 2/4 de 8. Els organitzadors de l'acte han fet una crida a través de les xarxes socials a la gent que hi participi a portar el seu material de casa per fer soroll. Es preveu que la manifestació torni a ser una mostra de rebuig a la sentència i la repressió de les darreres setmanes, que ha comportat «més de 600 ferits, 200 detencions, 4 ulls buidats i 38 persones preses», denuncien els impulsors de la protesta.