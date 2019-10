La façana de l'històric edifici del Coro recuperarà l'aspecte original

Relat, Crespo i Cruz, davant la façana on ahir van començar els treballs per embellir-la.

Relat, Crespo i Cruz, davant la façana on ahir van començar els treballs per embellir-la. J.M.G.

La façana de l'edifici neoclàssic del Coro de Sant Josep del carrer Na Bastardes, en ple Centre Històric, tornarà a lluir com si fos nova. Ahir van començar els treballs de restauració per tornar-li part de l'aspecte que tenia quan es va construir, a mitjan segle XIX. És una actuació coordinada entre tres regidories de l'Ajuntament: Ocupació, Empresa i Coneixement; Cultura; i la regidoria de Centre Històric. Cadascuna hi aporta diners i han unit esforços per dur a terme conjuntament l'obra, que és previst que s'acabi abans de final d'any.

Actualment el Grup Sardanista Dintre el Bosc és el propietari de l'immoble, que també dona a la baixada dels Jueus i al carrer Fontanet. Inclòs al Pla de Protecció del Patrimoni de Manresa, l'edifici va ser durant una època un referent de la vida cultural i associativa de Manresa. Va ser la seu de la Societat Coral Sant Josep -el Coro-, que hi tenia una sala de ball que va ser emblemàtica. A l'interior també hi ha una sala de teatre i l'any 1957 s'hi va estrenar la primera Innocentada de Manresa. Durant la dècada dels anys vuitanta va ser el local d'assaig del grup de teatre Setrill, i actualment Dintre el Bosc hi desenvolupa les seves activitats.

Pressupost de 150.000 euros

La iniciativa la van presentar ahir les regidores d'Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz; de Cultura, Anna Crespo; i de Centre Històric, Claudina Relat. Cruz va explicar que l'obra forma part del programa Treball als Barris que realitza tasques de formació i ocupació per reincorporar al mercat laboral persones en atur i que viuen al Centre Històric. En aquest cas, «a més a més de millorar la formació i l'ocupabilitat d'aquestes persones, l'actuació contribueix a embellir i netejar la cara del nucli antic. Relat va celebrar que la suma i la coordinació de les tres regidories permeti «fer possible la restauració de la façana sense perdre el seu valor històric». Crespo, per la seva part, va destacar que es «recuperaran sanefes i retolacions originals que ajudaran a enriquir el vessant cultural d'aquesta intervenció. Quan hi ha l'ocasió, poder-hi intervenir és perfecte».

El pressupost de l'obra és de 150.000 euros. Es repicarà, s'arrebossarà i es pintaran dos trams de façana, i s'eliminaran elements sortints. Aquestes tasques aniran a càrrec de personal contractat per l'Ajuntament. Hi treballen dotze operaris. També es faran treballs de restauració, amb un cost de 5.000 euros més, per recuperar les sanefes i la retolació que formen part de la decoració original. En aquest cas se'n farà càrrec la restauradora Bella Soler.

Per la seva part el Grup Sardanista Dintre el Bosc assumirà les despeses de part del material. L'any 2017 l'entitat va presentar un projecte de millora de l'edifici que porta a terme en la mesura dels seus recursos i disponibilitat.

La intervenció la coordina el Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO) de l'Ajuntament de Manresa, que gestiona diferents programes ocupacionals finançats per diverses administracions.