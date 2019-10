L'última gran fuita d'aigua al primer tram del Passeig força la renovació de la xarxa

La canonada que transporta aigua potable que passa per sota d'un dels laterals del primer tram del Pere III ha dit prou. La nit de divendres a dissabte passat va petar i va provocar una fuita davant del Casino. A final de l'any passat va passar el mateix uns metres més avall en direcció al centre. Segons Aigües de Manresa són símptomes que la canonada ha arribat al final de la seva vida útil, i ha anunciat que es renovarà del tot des de la carretera de Cardona fins a Crist Rei.

És un projecte que s'havia de dur a terme l'any que ve però que s'ha avançat. La canonada «està arribant al final de la seva vida útil. Com tot. Hi ha un moment que comença a fallar. Toca canviar-la i ara estem en aquest procés», ha explicat a Regió7 el director tècnic d'Aigües de Manresa, Fredi Puig. Es tracta d'unes obres importants, ha assegurat.



Canonada de la xarxa arterial

La canonada que se substituirà transporta aigua potable. És de principi dels anys 70, tindria, doncs, prop de 50 anys, i forma part del que s'anomena xarxa arterial de Manresa, que assegura la distribució d'aigua a l'interior de la ciutat. Fa 200 mm, una mica més d'un pam. Entre les principals canonades ocuparia un lloc intermedi. A Manresa les més importants, que fan el doble de diàmetre, són a la carretera de Santpedor i a la carretera de Vic, a les Bases de Manresa cap al carrer Barcelona i fins al Congost, i a Bufalvent. Després vindrien les de segon ordre, entre les quals hi ha la danyada del Passeig.

El tram on hi va haver la fuita està envoltat de tanques i de cintes de la Policia Local i de la mateixa companyia d'Aigües de Manresa. Ahir encara es podien apreciar els dos forats que operaris de l'empresa van fer al paviment per, primer, aturar la fuita, i segon, fer els desviaments necessaris a la xarxa per poder restablir el subministrament. El lateral dret del Pere III en direcció a Sant Domènec es va convertir en segons en una petita riera. L'aigua va sortir amb tanta força que va fer malbé i va alçar algunes lloses.

D'entrada es canviarà la canonada en aquest punt, de forma que no hi podran circular ni vehicles ni vianants. Aquesta primera fase de les obres durarà entre dues i tres setmanes. La voluntat d'Aigües de Manresa és que els treballs continuïn per trams immediatament després. Segons Puig, però, es tracta d'unes obres de «molta envergadura. Cal preparar tota la logística», coordinar-se amb l'Ajuntament de Manresa i tenir en compte «els condicionants de la ciutat com la mobilitat», o el fet que coincideixi amb el període nadalenc, per exemple. Per això no es poden donar, de moment, dates sobre l'inici o el final de les tasques de renovació de la canonada. «La idea és accelerar-ho al màxim, però amb els condicionants que tenen totes les obres, i com que es pot fer per trams, ens adaptarem». En alguns casos es podria acabar ocupant tot el lateral dret del Passeig, però en altres només s'hauria d'obrir la rasa per substituir el tub.



Altres casos

La fuita que ha forçat les obres es va produir la nit de divendres a dissabte. Quan es va comunicar a Aigües de Manresa es va tallar el subministrament, que no es va restablir fins l'endemà al migdia. És un cas semblant al que hi va haver a final d'octubre de l'any passat uns metres més avall, davant l'oficina de La Caixa del Passeig. Llavors la canonada també es va rebentar i va vessar 800.000 litres d'aigua. L'avaria també va afectar un transformador de la llum, de forma que hi va haver veïns que es van quedar sense aigua i també sense electricitat. A mitjan el mateix octubre hi va haver, en un mateix dia, dues fuites més. Una a Crist Rei i una altra al Guimerà.