El Passatge del Terror del carrer del Balç suma més de 450 espectadors en el primer cap de setmana

El primer cap de setmana del Passatge del Terror ha tingut 453 visitants que, durant dissabte i diumenge, s'han atrevit a passar pel carrer del Balç, ambientat enguany en un sanatori de finals del XIX. Aquestes xifres són similars a les del primer cap de setmana de l'any passat, la qual cosa significa que la proposta segueix comptant amb la complicitat i la satisfacció del públic.

El Passatge del Terror del Balç és una proposta lúdica que, per tercer any consecutiu, du a terme Xàldiga al carrer medieval i que, pensada per a tots els públics, omple l'espai d'ensurts i diversió durant dos caps de setmana al voltant de la festa de Tots Sants.

El Passatge del Terror de Manresa finalitzarà l'edició d'enguany el cap de setmana vinent, 2 i 3 de novembre, amb passis a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10 de la nit. El preu únic de l'entrada és de 5 euros i encara es poden adquirir anticipadament al web www.manresaturisme.cat (fins el dia abans) i al mateix carrer del Balç en horari d'obertura, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h, o el mateix dia i prèviament al passi.

Aquesta iniciativa de l'entitat Xàldiga Taller de Festes compta amb la participació de molts col·laboradors locals, de l'Ajuntament de Manresa i de la Fundació Turisme i Fires de Manresa.

La mateixa Fundació, a l'entorn de Tots Sants, també programa per tercer any consecutiu les visites guiades per conèixer el patrimoni artístic del Cementiri Municipal. Aquest diumenge hi ha programada la segona visita a les 11 h, amb sortida a la Font de Neptú.

La primera visita, realitzada diumenge passat, va sumar més d'una vintena d'interessats que van poder i conèixer la història del cementiri i els seus tresors artístics amagats, tenint una visió diferent d'aquest espai a partir d'ara. En aquest cas, és indispensable la reserva prèvia online o a l'Oficina de Turisme de Manresa.