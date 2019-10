Seguiment irregular de la vaga d'estudiants als centres de secundària de Manresa

La vaga d'estudiants convocada per aquest dimecres i dijous als centres educatius catalans està tenint un seguiment irregular a Manresa en la seva primera jornada, segons dades facilitades a Regió7 pels instituts i universitats de la ciutat. A la UPC, que ahir va estar tot el dia tancada amb barricades fetes per un grup d'estudiants que hi havien passat la nit, avui la jornada ha començat amb normalitat i el seguiment de la vaga és minoritari. Segons la directora del centre, Rosa Argelaguet, només uns 150 alumnes de 900 que té la universitat s'han sumat al primer dia de vaga.

«Nosaltres tenim l'obligació de garantir als estudiants que ho vulguin el dret a fer classe. Ahir vam negociar el tancament del centre però avui la jornada es desenvolupa amb total normalitat», ha explicat Argelaguet a aquest diari. El que sí que ha acordat l'equip directiu de la universitat és no fer ni avui ni demà cap prova avaluable i s'ha arbitrat un sistema d'avaluació única amb un examen al gener, per aquells joves que s'hagin sumat a la vaga indefinida que va començar ahir convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). La convocatòria de vaga d'avui i demà és a càrrec del Sindicat d'Estudiants (SE).

A la FUB, d'altra banda, la direcció ha decidit suspendre les activitats avaluables previstes per a avui amb motiu de la vaga. Demà, la UManresa estarà tancada per festa de lliure elecció i, per tant, no hi haurà incidència de la vaga. Aquest matí, a les classes de fisioteràpia, ningú feia vaga, segons informació facilitada pel centre. Tot i això, des del Consell d'Estudiants de la UVic-UCC han fet públic un comunicat d'adhesió a la vaga d'estudiants convocada pel SEPS «en resposta a la sentència contra els líders independentistes i per la situació excepcional que viu el país». El Consell demana al professorat que no proposi activitats avaluables per tal que els estudiants que s'hi vulguin adherir no en resultin perjudicats. De la mateixa manera, es respecta l'opció dels estudiants que decideixin assistir a classe, afegeix el comunicat.

L'assistència a classe varia segons el grup



A les universitats de Manresa el seguiment està sent minoritari, mentre que als instituts les xifres indiquen que l'assistència a classe varia segons el grup i el curs, de manera molt irregular. A l'institut Lacetània, un 50% dels estudiants d'ESO, Batxillerat i cicles de grau superior s'han sumat a la vaga, mentre que el seguiment ha estat majoritari als cicles de grau mitjà. Al Lluís de Peguera, uns 60 estudiants de tercer i quart d'ESO han anat a classe, d'un total de 260, mentre que dels 400 alumnes de Batxillerat una quarta part (90-100) ha assistit avui al centre. A Cal Gravat, el seguiment de la vaga ha estat del 28,8% a tercer d'ESO; del 71,7% a quart d'ESO; del 54% a primer de Batxillerat; i del 33,9% a segon de Batxillerat. Pel que fa als grups de Formació Professional Bàsica, el seguiment ha estat del 100%.

Al Pius Font i Quer, en canvi, pocs alumnes s'han afegit a la convocatòria de vaga, segons informació dels responsables del centre. Només 10 estudiants d'ESO no han anat a classe, de 240, i de Batxillerat és previst que demà faltin almenys 110 alumnes de 180 que tenen els dos cursos. Segons la direcció, no van demanar en el termini marcat fer vaga avui i per tant pràcticament tots han anat a l'institut. De tercer i quart d'ESO, demà han demanat fer vaga una quarantena d'estudiants.

Pel que fa al Manresa Sis, l'institut del Xup, on només hi ha un curs d'ESO (tercer), el seguiment de la vaga avui és del 33%. De 63 alumnes, 24 no han anat a classe, i d'aquests 48 han demanat sumar-se a la vaga demà. L'últim dels sis instituts públics de Manresa, el Guillem Catà, també registra un seguiment irregular de l'aturada de dos dies convocada pels sindicats d'estudiants. Dels grups de tercer i quart d'ESO, pràcticament tothom ha fet vaga. De Batxillerat, el 75% dels alumnes de primer curs no ha anat avui a classe i tampoc ho han fet la meitat dels alumnes de segon. Quant als cicles formatius, l'assistència ha estat molt diversa depenent de cada grup. Els graus d'Integració Social, Fusteria o Laboratori, per exemple, han tingut molt pocs alumnnes a classe. En canvi, l'assistència ha estat del 50% a Infermeria, Atenció de persones en situació de dependència o Gestió de Vendes.