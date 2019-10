El Suprem ratifica la indemnització a la família de l'exmestre de la Sèquia al qual va matar un alumne

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs que va presentar l'asseguradora del Consorci d'Educació de Barcelona després de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va fixar una indemnització de 250.000 euros i altres 41.000 euros en interessos per als pares i el germà del docent Abel Martínez al qual va matar un alumne a l'institut de Barcelona Joan Fuster l'abril del 2015. Martínez va ser professor a l'escola la Sèquia de Manresa el curs 2011-2012.

La Generalitat, doncs, haurà de pagar 250.000 euros a la família del professor lleidatà. El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs presentat per Ensenyament a la sentència del TSJC que el 19 de febrer de 2019 va establir una indemnització de 100.000 euros pel pare de la víctima, 100.000 per la mare i 50.000 pel germà. El Suprem confirma així la sentència del TSJC i ja és ferma.

Segons la sentència del TSJC, confirmada ara pel Suprem, l'institut va incomplir algunes de les normes bàsiques de convivència redactades pel mateix centre, com ara que cap alumne podia accedir al centre deu minuts més tard de l'inici de les classes. L'agressor ho va fer més d'una hora després. A més, afegeix, no consta que ningú vigilés l'entrada tot i tenir el servei de consergeria.Per tot això, la sentència entén que, si bé no es pot imposar tota la responsabilitat dels fets al centre educatiu, ja que una part va ser imprevisible, sí que considera que l'institut és el principal responsable dels fets tràgics. És per tot això que conclou que la Generalitat ha d'indemnitzar la família de la víctima amb 250.000 euros.

Els fets van tenir lloc el 20 d'abril de 2015 a l'IES Joan Fuster de Barcelona quan un alumne de segon d'ESO va apunyalar Abel Martínez, de 35 anys. L'alumne també va ferir una altra professora i diversos alumnes després d'entrar armat al centre amb una ballesta i un matxet. La víctima feia pocs dies que havia arribat al centre, on estava fent una substitució.