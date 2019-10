Carles Riera i Eulàlia Reguant, en l'acte de campanya de la CUP a Manresa

Aquest divendres, 1 de novembre, a les 7 de la tarda a la Plana de l'Om, tindrà lloc l'acte nacional de campanya de la CUP de cara a les eleccions del proper 10 de novembre a Manresa. És la primera vegada que la CUP es presenta a unes eleccions generals.

A l'acte, presentat per l'actriu manresana Mireia Cirera, hi intervindran Jordi Masdeu, exregidor de l'Ajuntament de Manresa els últims vuit anys i suplent a la llista del 10N; Carles Riera, diputat al Parlament de Catalunya; i Eulàlia Reguant, tercera a la llista per al Congrés. L'acte comptarà, també, amb l'actuació musical d'Oriol Barri.

El lema de campanya de la CUP és «Ingovernables», concepte amb què pretenen posar de manifest «el moment excepcional que estem vivint i, per tant, la resposta excepcional que s'ha de donar» i la necessitat de ser al Congrés per «escampar la rebel·lia i trencar amb el règim del 78 i la repressió».