La Fàbrica Nova obre la muralla

El complex de la Fàbrica Nova de Manresa va ser un motor econòmic de primera magnitud de la ciutat, però l'enorme superfície envoltada de murs també ha estat una autèntica muralla entre barris que obligava a circumval·lar-la, perquè no es podia travessar. Les obres de reurbanització de l'avinguda Bertrand i Serra han ender-rocat bona part del mur perimetral i han obert perspectives mai vistes. Però el mur es tornarà a alçar.

Segons ha informat l'Ajuntament, hi tornarà a haver un mur, però més enretirat, al límit entre la nova urbanització i la fàbrica. Cal tornar-lo a alçar (el construirà l'empresa promotora) perquè no es pot deixar el recinte obert en les condicions en què es troba.

A la part de la fàbrica serà un mur opac de formigó, mentre que a la banda més propera als pàrquings i a la piscina municipal serà una malla, de manera que serà més translúcid i no es taparan les vistes que ara han aparegut.

El mur ha estat desmuntat no només per la banda de l'avinguda Bertrand i Serra sinó també en un tram de la carretera del Pont de Vilomara prou gran perquè es pugui veure la façana principal de l'única nau del complex que no ha estat enderrocada.



Directe a Sant Joan d'en Coll

El mur perimetral ha estat ensor-rat per poder desplaçar cap a la Fàbrica Nova l'avinguda Bertrand i Serra, cosa que tindrà dos importants efectes.

Per una banda, farà més directe l'enllaç amb el carrer de Sant Joan d'en Coll i s'articularà un eix viari que permetrà travessar la ciutat de sud a nord en una ruta alternativa a la carretera de Vic.

Però també es guanyarà espai públic davant les cases d'antics empleats de la Fàbrica Nova, a l'avinguda Bertrand i Serra. Aquest espai públic donarà continuïtat al que sorgirà de la remodelació de la plaça del Remei, que deixarà de ser un aparcament de cotxes per esdevenir un tram arbrat i sense vehicles destinat als vianants que es prolongarà fins a la carretera del Pont de Vilomara.

La connexió de l'avinguda de Bertrand i Serra amb el carrer de Sant Joan d'en Coll serà recta, i no com ara, que cal incorporar-se primer a la carretera del Pont i després girar cap a l'esquerra per accedir a aquest carrer.

D'aquí que s'hagi aplanat el ter-reny que queda dins de la finca de la Fàbrica Nova perquè és per on haurà de passar la calçada dels vehicles. La vorera del Bertrand i Serra per la banda de les cases guanyarà molta amplada amb aquest canvi.

Tot plegat suposa canviar la cara a aquest estratègic espai de ròtula entre les Escodines, el Barri Antic i Vic-Remei.

El projecte es desglossa en dos àmbits. Un dins del pla especial urbanístic Fàbrica Nova, valorat en 2.410.849 euros, que l'assumeix íntegrament Criteria Caixa. L'altre àmbit està fora del pla especial i es tracta d'obres per valor de 918.466 euros de reurbanització de les voreres de la banda de ponent i la plaça del Remei.