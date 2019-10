Un grup d'estudiants recorre les aules dels instituts de Manresa cridant a fer vaga

Un grup d'una vintena d'estudiants de secundària ha recorregut aquest dijous al matí les aules d'alguns instituts de Manresa cridant a sumar-se a la vaga convocada per a ahir i avui pels sindicats. A primera hora, els joves han tancat l'accés principal a l'institut Lacetània amb una cadena i un cadenat. La resta d'accessos, però, han quedat oberts i els estudiants que volien entrar al centre ho podien fer amb normalitat per la rampa lateral que hi ha a les Bases de Manresa i també pel carrer Jaume d'Arters.

La cap d'estudis, Sílvia Vilamanyà, ha explicat a aquest diari que «quan hem arribat al centre, a 3/4 de 8, hem vist que la porta estava tancada i que hi havia dues noies que repartien fullets informatius amb els motius de la vaga. Hi hem pogut parlar i han estat molt correctes, no hi ha hagut cap problema». Les joves, que també havien col·locat una pancarta a la reixa d'entrada recordant les «més de 600 persones ferides i 40 preses polítiques» arran de les protestes per la sentència de l'1-O, han acabat marxat al cap de menys d'una hora, segons Vilamanyà, després de retirar la cadena i la pancarta.

Posteriorment, una vintena d'estudiants s'han dirigit cap a l'institut Pius Font i Quer, on també han penjat la pancarta i han entrat a les aules per demanar als seus companys que se sumessin a la convocatòria de vaga, amb el lema «Castanya contra Espanya. Solidaritza't, no siguis esquirol!». L'aturada d'aquest dimecres i dijous està convocada pel Sindicat d'Estudiants i se suma a la convocatòria feta pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans de vaga indefinida als instituts i universitats de Catalunya. Ahir, la jornada va tenir un seguiment molt irregular a Manresa.