En Comú Podem obre la campanya a Manresa oferint «solucions»

Sota el lema "Si vols solucions, vota solucions", En Comú Podem ha iniciat la campanya de les eleccions generals del 10 de Novembre a Manresa amb la penjada de cartells.

Militants de Manresa En Comú i Podem Manresa, amb les candidates Ana Querol i Laura Oliva al capdavant, van escollir la plaça de la Reforma per endegar una campanya en la què treballaran coordinadament.

Al llarg d'aquests vuit dies, a través d'actes de petit format amb voluntat de tenir "un contacte molt directe amb la gent" apel·laran a la ciutadania manresana perquè "s'atreveixi a votar solucions", ja que consideren que són "l'únic espai polític que té la possibilitat, la capacitat i la voluntat per treballar tant per solucionar el conflicte territorial com, també, per aconseguir revertir tot allò que el PSOE per si sol no farà mai".

Es refereixen especialment a les qüestions socials, mediambientals i laborals perquè, afegeixen, "Sánchez només fa d'esquerra quan es troba al davant amb una esquerra forta".

Per tots aquests motius consideren que el vot útil en aquestes eleccions és En Comú Podem, així que afirmen que, parafrasejant el lema electoral, "si vols derogar la reforma laboral, vota per derogar la reforma laboral; si vols millorar el teu salari, vota per millorar els salaris; si vols solucions a l'atzucac en què ens trobem com a país, vota per solucionar l'atzucac en què ens trobem com a país; si vols lluitar contra el canvi climàtic, vota per lluitar contra el canvi climàtic".